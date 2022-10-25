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РФ готується до других за рік ядерних навчань: перші були за 5 днів до атаки на Україну - ЗМІ

25 жовтня 2022, 20:35

В рамках нових навчань агресорка РФ перевірятиме свої міжконтинентальні балістичні ракети, вважають аналітики.

Росія, ядерна зброя
Ймовірна локація ядерних навчань - північ Росії, - Defense Express / Колаж Reuters, УНІАН

Країна-агресорка Росія має намір провести другі за рік навчання з ядерного стримування Грім-2022. Інформації про терміни наразі немає, проте відомо, що вони повинні відбутися після навчальних маневрів НАТО з ядерного стримування Steadfast Noon. Окупанти збираються перевірити роботу своїх міжконтинентальних балістичних ракет. Попередні навчання російські загарбники проводили 19 жовтня – за 5 днів до повномасштабного військового вторгнення в Україну.

Як повідомляє Defense Express, навчання Північноатлантичного альянсу з ядерного стримування Steadfast Noon почалися 17 жовтня і повинні тривати до 30 жовтня.

Після їх завершення Росія збирається провести свої маневри Грім-2022. Терміни поки що невідомі, проте згідно з угодою між Москвою і Вашингтоном, росіяни повинні заздалегідь попередити американців про навчання.

Аналітики акцентували увагу на тому, що попередні такі навчання РФ проводила 19 лютого – за 5 днів до повномасштабного нападу на Україну. Пуски балістичних і крилатих ракет проводилися, в тому числі, і поблизу України. Росіяни підключали до навчань сили Південного військового округу та Чорноморського флоту РФ. Тоді передбачалося, що окупанти відпрацьовують нанесення ракетного удару по українській державі.

На думку військових експертів, у ході нових навчань окупанти перевірятимуть свої міжконтинентальні балістичні ракети. Ймовірний район випробування - північ Росії.

Росія перевіряє ракети, термін експлуатації яких закінчився

Примітно, що окупантка Росія традиційно вивчає готовність міжконтинентальних балістичних ракет, термін експлуатації яких, для деяких систем, перевищив раніше закладені нормативи.

Наприклад, Р-36М2 "Воєвода" в кількості до 46 ракет відповідають за доставку більше 30% всіх ядерних зарядів балістичних ракет. Після розпаду Радянського Союзу їх не випускають. Максимальний термін користування, згідно з оцінками, до 2005 року.

Перевірка їх реальної готовності – відстріл найстарішої ракети – тривала. І якщо завдання виконувалося, термін експлуатації продовжувався. Якщо завдання не виконувалося, запускали інші ракети, поки завдання не було виконано.

Є питання і про готовність балістичної ракети Тополь. Її прийняли на військовий баланс ще в 1980-х роки. Модернізацію до Тополь-М провели в середині 1990-х років. На озброєнні РФ перебуває 18 радянських ракет Тополь, ще 78 Тополя-М виробили до 2011 року.

Що стосується наземної компоненти, 88 ракет були зроблені більше 30 років тому. 78 одиниць - близько 20 років тому, що становить майже половину всього арсеналу. Така ж ситуація і з балістичними ракетами підводного базування.

Дивіться відео ТСН - Байден відповів на ядерні погрози Путіна

Погрози Путіна застосувати ядерну зброю

Директор РФ Володимир Путін останнім часом двічі використовував риторику, пов'язану з погрозами застосувати ядерну зброю. Подібну заяву він зробив 21 вересня під час оголошення мобілізації, а також 30 вересня – у своїй промові в рамках підписання папірців про анексію Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Путін навряд чи застосує ядерну зброю. Водночас подібного сценарію виключати не можна.

"Ми не можемо зазирнути в голову цій людині, є ризики. Завтра Путін може сказати: крім України ми також хочемо частину Польщі, в іншому випадку ми застосуємо ядерну зброю. Ми не можемо йти на такі компроміси", - заявив президент України.

Секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що якщо Путін зробить хоча б крок у напрямку застосування ядерної зброї, світ моментально продемонструє реакцію. На його думку, на Росію в такому випадку чекає миттєвий крах. Путін вже про це попереджений.

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