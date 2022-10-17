Маск видав дивний прогноз щодо ядерного удару РФ по Україні та приплів Крим

Ілон Маск / Reuters

Відомий американський мільярдер Ілон Маск зробив нову скандальну заяву про приналежність захопленого РФ Криму.

На його думку, країна-окупант застосує ядерну зброю, якщо почне втрачати вкрадений Крим. Свої думки він виклав у Twitter.

"Якщо Росія постане перед вибором: втратити Крим або застосувати ядерну зброю на полі бою, вони виберуть останню. Ми вже всіляко вводили санкції / відсікали Росію, так що їм ще втрачати?",- пише скандальний американець.

Разом з тим він не виключив початку ядерної війни: "Якщо ми знищимо Росію ядерною зброєю, вони знищать нас, і тоді у нас буде третя світова війна".

Звернемо увагу, що Маск не згадує про те, що раніше РФ вкрала Крим в України і повторює кремлівські методички про те, що нібито "Росія абсолютно сприймає Крим як центральну частину РФ" і окупований півострів має критичне значення для національної безпеки Росії.

"З їхньої точки зору, втрата Криму - це все одно, що для США втрата Гаваїв і Перл-Харбора", - додав він.

Нагадаємо, раніше Маск зробив скандальну заяву по Криму. Американський мільярдер запропонував Україні сісти за стіл переговорів з Володимиром Путіним і поступитися країні-агресорці Крим.

На цьому Маск не зупинився і вже 6 жовтня зробив нову скандальну заяву. Коментуючи ситуацію в нашій державі, Маск заявив, що нібито "в східних регіонах більшість населення віддає перевагу Росії".

14 жовтня стало відомо, що SpaceX нібито звернулася в Пентагон із закликом фінансувати щомісяця послуги Starlink в Україні.

У листі компанія заявила про те, що не може"надалі дарувати термінали Україні або фінансувати існуючі термінали протягом невизначеного періоду часу".

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