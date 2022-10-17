Маск видав дивний прогноз щодо ядерного удару РФ по Україні та приплів Крим

Країна-окупант застосує ядерну зброю, якщо почне втрачати вкрадений Крим, чомусь вирішив Ілон Маск.
Відомий американський мільярдер Ілон Маск зробив нову скандальну заяву про приналежність захопленого РФ Криму.
На його думку, країна-окупант застосує ядерну зброю, якщо почне втрачати вкрадений Крим. Свої думки він виклав у Twitter.
"Якщо Росія постане перед вибором: втратити Крим або застосувати ядерну зброю на полі бою, вони виберуть останню. Ми вже всіляко вводили санкції / відсікали Росію, так що їм ще втрачати?",- пише скандальний американець.
Разом з тим він не виключив початку ядерної війни: "Якщо ми знищимо Росію ядерною зброєю, вони знищать нас, і тоді у нас буде третя світова війна".
Звернемо увагу, що Маск не згадує про те, що раніше РФ вкрала Крим в України і повторює кремлівські методички про те, що нібито "Росія абсолютно сприймає Крим як центральну частину РФ" і окупований півострів має критичне значення для національної безпеки Росії.
"З їхньої точки зору, втрата Криму - це все одно, що для США втрата Гаваїв і Перл-Харбора", - додав він.
Нагадаємо, раніше Маск зробив скандальну заяву по Криму. Американський мільярдер запропонував Україні сісти за стіл переговорів з Володимиром Путіним і поступитися країні-агресорці Крим.
На цьому Маск не зупинився і вже 6 жовтня зробив нову скандальну заяву. Коментуючи ситуацію в нашій державі, Маск заявив, що нібито "в східних регіонах більшість населення віддає перевагу Росії".
14 жовтня стало відомо, що SpaceX нібито звернулася в Пентагон із закликом фінансувати щомісяця послуги Starlink в Україні.
У листі компанія заявила про те, що не може"надалі дарувати термінали Україні або фінансувати існуючі термінали протягом невизначеного періоду часу".
Читайте також:
- "Марсу потрібні люди": Ілон Маск пояснив, чому став батьком дев'ятьох дітей
- Маск спілкувався з Путіним перед публікацією "мирного плану" для України - ЗМІ
- Маск виступив проти звільнення Криму: Starlink там не працюватиме