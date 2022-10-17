'SpaceX скоро стане SpaceZ': у Зеленського відреагували на заяви Маска про ядерну загрозу РФ

В ОП назвали заяву Маска щодо ядерної загрози з боку РФ сумнівною стратегією / скриншот

В Офісі президента України відреагували на нові скандальні заяви засновника SpaceX Ілона Маска, який знову взявся коментувати війну Росії проти України, а також поміркував, чи застосує Путін ядерну зброю.

Так, у своєму новому пості у Twitter американський мільярдер заявив, що якщо Росія постане перед вибором втратити Крим або застосувати ядерну зброю на полі бою, вони виберуть останнє. Разом з тим, він не виключив початку ядерної війни: "Якщо ми знищимо Росію ядерною зброєю, вони знищать нас, і тоді у нас буде Третя світова війна".

У свою чергу радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк порадив американському мільярдеру не "капітулювати" перед РФ, а поліпшувати свою стратегію.

"Якщо кожного разу капітулювати перед Росією, почувши ядерні погрози, через скільки ітерацій цього протистояння SpaceX стане SpaceZ із "Дмитром Рогозіним" як СЕО? І скільки ще країн розпочнуть хаотичні ядерні перегони, щоб захистити себе? Сумнівна стратегія", - написав Подоляк у Twitter.

Скандальні заяви Маска щодо війни в Україні

3 жовтня Ілон Маск видав скандальну заяву щодо Криму. Американський мільярдер запропонував Україні сісти за стіл переговорів з Володимиром Путіним і поступитися країні-агресорці Кримом.

На цьому Маск не зупинився і вже 6 жовтня зробив нову скандальну заяву. Коментуючи ситуацію у нашій державі, Маск заявив, нібито "у східних регіонах більшість населення віддає перевагу Росії".

Нещодавно Ілон Маск уже знову "перевзувся" і почав говорити, що підтримує нашу державу. Винахідник-мільярдер запевняв, що "є фанатом України", проте не хоче початку Третьої світової війни.

14 жовтня стало відомо, що SpaceX нібито звернулася в Пентагон із закликом фінансувати щомісяця послуги Starlink в Україні. У листі компанія заявила про те, що не може "надалі дарувати термінали Україні або фінансувати існуючі термінали протягом невизначеного періоду часу".

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