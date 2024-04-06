РФ готує новий штурм: у розвідці назвали, де і коли можуть вдарити окупанти

У зв'язку із загостренням ситуації на сході України, РФ почала використовувати більші бронетанкові з'єднання.

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РФ може готувати новий наступ / міноборони РФ

По всій лінії фронту зросте небезпека нового наступу окупантів РФ із початком літа, заявив глава розвідцентру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг.

Окупанти готуються до великого наступу на початку літа, однак він може відбутися і раніше, цитує його ERR.

Представник естонської розвідки каже, що російські окупаційні сили впродовж усього останнього тижня зберігали ініціативу в Україні, але, незважаючи на це, не досягли значних успіхів.

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Водночас він уточнив, що у зв'язку із загостренням ситуації на сході України РФ почала використовувати більші бронетанкові з'єднання, але поки що без особливого успіху.

"Росія почала реорганізацію сил по всьому фронту, кульмінацією якої може стати активізація бойових операцій найближчими тижнями", - сказав естонський офіцер.

За його словами, Росія почала виведення з фронту частин, які тривалий час перебували в бою, також видно готовність до мобілізації.

"Найімовірніше, новий наступ Росії потребуватиме мобілізації, до якої влада РФ підготувалася, але наразі ми не можемо підтвердити, що він відбудеться найближчими тижнями", - додав Ківісельг.

Контрнаступ ЗСУ 2024 У лютому в інтерв'ю Fox News президент Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році Україна планує не лише оборонятися, а й готувати новий контрнаступ. За його словами, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розробляє два варіанти плану щодо того, як діяти далі в разі отримання допомоги від США та в разі її відсутності. Збройні сили України 2025 року проведуть контрнаступальну операцію, якщо держава вистоїть і втримає оборону 2024-го. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Керівник комітету з європейських справ у Бундестазі Антон Хофрайтер вважає, що Україна не зможе здобути перемогу над агресором Росією найближчим часом, однак ЗСУ здатні будуть виграти війну 2025 року за необхідного рівня військової підтримки з боку виробників зброї в Європі. Головнокомандувач Збройними силами Великої Британії Ентоні Радакін заявив, що Україна не зможе перехопити ініціативу на полі бою впродовж ще кількох місяців. Контрнаступ ЗСУ малоймовірний щонайменше до пізнього літа. За його словами, ситуація на фронті зміниться, коли Захід узгодить нові кроки з підтримки України.

Загроза нового наступу РФ

Нагадаємо, раніше експерт назвав два сценарії атаки окупантів. Росія може розглядати різні плани, зокрема й план із розтягування лінії оборони, який передбачає одночасний удар на півдні, сході та півночі.

Як повідомлялося раніше, російські окупанти можуть організувати нову наступальну операцію в серпні або вересні, заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, про це можна судити з огляду на темпи формування нових частин і набір військ РФ.

Колишній командувач Сухопутними військами США Бен Ходжес вважає, що Росія хотіла б захопити Харків, а її війська могли б опинитися влітку під Києвом, але є надія, що ЗСУ і Генштаб роблять усе, щоб такого не допустити. Не можна називати російську перемогу неминучою, на Заході транслюються помилкові меседжі щодо цієї тези.

/ Главред

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