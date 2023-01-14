РФ готує масштабний наступ і мобілізацію 500 тисяч осіб - The Times

До квітня на фронт окупанти можуть відправити до півмільйона людей, "щоб почати новий масштабний наступ".

У РФ готують масштабну хвилю мобілізації / Telegram, Радіо Свобода

Президент країни-агресора Володимир Путін готується оголосити нову хвилю мобілізації для участі у війні в Україні.

В ході нової хвилі мобілізації на фронт можуть відправити до 500 тисяч осіб. Про це повідомляє з посиланням на дані західної розвідки The Times.

Відзначається, що рішення буде прийнято протягом декількох тижнів, і до квітня на фронт відправлять до півмільйона людей, "щоб почати новий масштабний наступ". Уточнюється, що до цього моменту має стати менше бруду і місива через негоду.

"У російських регіональних військкоматах йде серйозна підготовка, Кремль провів закрите опитування. Громадяни Росії стурбовані війною, але вони також не хочуть миритися з поразкою", — цитуються в публікації слова неназваного чиновника.

Раніше Олексій Данілов заявив про те, що окупаційним військам Росії потрібен масштабний наступ на Україну для посилення своїх позицій. Вони не відмовлялися від захоплення Києва і прагнення знищити українську націю. Але Україна не дасть загарбникам такої можливості і готується до будь-яких сценаріїв. Москва може піти, в тому числі, і на оголошення загальної мобілізації.

Він розповів про те, що ворог має намір використовувати потенційний наступ з метою посилення своїх позицій. В даному контексті не виключений варіант оголошення Москвою загальної мобілізації.

Нагадаємо, російський соціолог, публіцист, автор книг Ігор Ейдман прокоментував ймовірність проведення в Росії нової хвилі мобілізації на тлі невдач у війні проти України.

Він вважає, що сучасні війни виграються за рахунок переваги у військових технологіях, до яких має доступ Україна, а не за рахунок "закидання ворога трупами".

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