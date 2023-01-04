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Путін планує мобілізувати на війну 2 млн росіян: в армії РФ створюють загороджувальні загони

4 січня 2023, 08:58
РФ вдається до практики використання приватних армій через те, що регулярні війська мають низький рівень мотивації.
Мобілізація в РФ, російські військові
У РФ готують нову хвилю мобілізації / Telegram, Радіо Свобода

Президент держави агресора Володимир Путін планує призвати у 2023 році близько двох мільйонів росіян на війну з Україною.

Про це йшлося на нараді президента РФ з силовиками, повідомляє Telegram-канал Генерал СВР, що публікує інсайди з Кремля.

"Представники керівництва військового блоку доповіли, що у них все готово для проведення повного комплексу мобілізаційних заходів в рамках як загальної, так і часткової мобілізації. Путін, вислухавши доповідь представника Міністерства оборони, підтвердив наміри протягом 2023 року призвати в рамках мобілізації близько двох мільйонів осыб, і уточнив у доповідача, чи все готове до виконання завдання в повному обсязі і в певний термін. На що представник Міністерства оборони відповів ствердно", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що кремлівська верхівка планує почати наступний етап мобілізації без офіційного оголошення і зробити його прихованим.

Мобілізація в РФ: армії Росії використовують загороджувальні загони

У свою чергу в Міноборони України заявляють, що мобілізація в Росії - масштабний і серйозний виклик для України.

Мобілізовані є важливим ресурсом для противника через те, що РФ може дозволити собі нехтувати життями особового складу. При цьому росіяни використовують загороджувальні загони, які не дають відступати, заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону.

Також Маляр заявила, що Росія все більше вдається до практики використання приватних армій через те, що регулярні війська мають низький рівень мотивації.

"Здебільшого вони не розуміють, за що повинні вмирати. Вони усвідомлюють, як до них ставиться влада РФ. Найманці воюють за гроші. Мобілізація там масштабна — це серйозний виклик, який говорить про те, що воювати вони збираються довго", - заявила вона.

Раніше головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist раніше розповів про те, що окупант Росія в 2023 році – або з кінця січня, або в березні може перейти в новий масштабний наступ. Ворог здатний спробувати захопити Київ, наступати на Донбасі та інших напрямках. Залужний підкреслив, що Україні потрібно більше озброєнь для звільнення своїх земель.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що наступні півроку будуть вирішальними для України. Гарант закликав Захід підтримати Україну за чотирма напрямками-поразка енергетичного терору РФ, забезпечення стійкості української держави взимку, збільшення військової підтримки та сприяння формулі миру, яку пропонує Київ.

Читайте більше:

мобілізація Володимир Путін Ганна Маляр війна Росії та України
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