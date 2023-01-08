Потужний приліт по гуртожитку окупантів: у Рубіжному підірвали базу РФ разом з мобілізованими

В результаті "бавовни" ліквідовано принаймні 14 мобілізованих РФ.

У Рубіжному підірвано гуртожиток разом з окупантами РФ / Фото УНІАН

В Луганській області знищено місце розташування російських окупантів разом з мобілізованими на війну в Україну.

Про результативні дії в Рубіжному йдеться в повідомленні Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України.

Відзначається, що окупанти розташовувалися в гуртожитку медуніверситету. В результаті "бавовни" ліквідовано принаймні 14 мобілізованих РФ.

"За попередньою інформацією в результаті прильоту в гуртожиток медичного університету 14 чм****ів одяглися в дуже красиві і модні чорні пакети, кількість поранених поки невідомо", — сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося про те, що в ніч з 31 на 1 січня практично під бій курантів було завдано удару по ПТУ в окупованій Макіївці Донецької області, де дислокувалися російські окупанти. Повідомлялося, нібито удар був нанесений HIMARSами.

Пізніше стало відомо, що будівлю місцевого професійно-технічного училища №19 було повністю знищено. Внаслідок удару загинули 400 і були поранені 300 окупантів. У мережі повідомлялося, що в Макіївському ПТУ було більше однієї роти окупантів. Крім того, туди прийшли й інші загарбники відзначати Новий рік.

У Міністерстві оборони Росії тільки через 2 дні зізналися, що було завдано удару. Однак вони заявили, нібито в результаті удару по будівлі колишнього профтехучилища в окупованій Макіївці, в якому знаходилися мобілізовані солдати російської армії, загинули тільки 63 військових.

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