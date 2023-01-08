РФ кине мобілізованих у наступ в Україні: у розвідці назвали терміни

Росії буде потрібно два місяці, щоб підготувати військові формування з мобілізованих.

Мобілізація в Росії / Фото Telegram

У Головному управлінні Міністерства оборони розповіли про те, як російський окупанти планують використовувати мобілізованих у війні проти України.

Росії буде потрібно два місяці, щоб підготувати військові формування, і будь-який успіх ворога на полі бою буде залежати від того, наскільки добре будуть оснащені і навчені мобілізовані РФ, заявив представник ГУР Вадим Скібіцький в інтерв'ю виданню The Guardian.

"Багато що також залежатиме від продовження поставок в Україну західних боєприпасів і зброї для оснащення нових резервних підрозділів, які Україна готує", — зазначив Скібіцький.

Він додав, що мобілізованих росіян планують використовувати в наступальних операціях навесні і влітку.

Раніше повідомлялося, що президент держави агресора Володимир Путін планує закликати в 2023 році близько двох мільйонів росіян на війну з Україною.

Про це йшлося на нараді президента РФ з силовиками, повідомляє Telegram-канал Генерал СВР, який публікує інсайди з Кремля.

Уточнюється, що кремлівська верхівка планує почати наступний етап мобілізації без офіційного оголошення і зробити його прихованим.

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