"Закидання ворога трупами": РФ може оголосити масову мобілізацію - Ейдман

Перша хвиля мобілізації викликала в РФ шок і багато призовників втекли з країни, нагадав Ігор Ейдман.

Мобілізація в Росії / Фото Telegram

Російський соціолог, публіцист, автор книг Ігор Ейдман прокоментував ймовірність проведення в Росії нової хвилі мобілізації на тлі невдач у війні проти України.

Він вважає, що сучасні війни виграються за рахунок переваги у військових технологіях, до яких має доступ Україна, а не за рахунок "закидання ворога трупами". Таку думку він висловив в інтерв'ю Главреду.

"Погнати своїх людей у великій кількості Росія може, але якщо це "гарматне м'ясо" буде погано озброєне і не матиме адекватної комунікації, але це буде абсолютно безглуздо - їх будуть просто знищувати у великій кількості. Виграти цю війну числом і за звичкою завалити Україну тілами Росії не вдасться", — вважає російський публіцист.

При цьому він нагадав, що перша хвиля мобілізації викликала в РФ шок і багато призовників втекли з країни.

"Нову хвилю мобілізації росіяни чекають з тихим жахом. І зараз офіційні прогнози показують, що навіть серед тих, хто підтримує війну, більшість проти нової хвилі мобілізації. Якщо вона почнеться, це буде найсильнішим ударом по ситуації в російському суспільстві. Все більше людей будуть намагатися пасивно ухилитися, тікати з країни, а в разі подальшого програшу пасивний опір може перейти в активну фазу", — вважає співрозмовник.

При цьому він також звернув увагу на певний розкол еліт в РФ – зокрема на протистояння ПВК Вагнера і керівництва МО РФ.

"А в умовах розколу еліт невдоволення в суспільстві може проявлятися більш вільно, і деякі з силових суб'єктів можуть поставити на те, щоб розганяти невдоволення владою заради перемоги над своїми конкурентами всередині цієї влади. Так що ситуація продовжить ускладнюватися, що може привести до нової російської смути – війні "всіх проти всіх", коли удільні князі на кшталт Пригожина, Кадирова або Суровікіна почнуть воювати один з одним", — додав Ейдман.

Раніше Олексій Данілов заявив про те, що окупаційним військам Росії потрібен масштабний наступ на Україну для посилення своїх позицій. Вони не відмовлялися від захоплення Києва і прагнення знищити українську націю. Але Україна не дасть загарбникам такої можливості і готується до будь-яких сценаріїв. Москва може піти, в тому числі, і на оголошення загальної мобілізації.

Він розповів про те, що ворог має намір використовувати потенційний наступ з метою посилення своїх позицій. В даному контексті не виключений варіант оголошення Москвою загальної мобілізації.

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