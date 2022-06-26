РФ готує диверсантів у Білорусі: їх хочуть перекинути в Україну - Генштаб

РФ готує диверсантів у Білорусі для вторгнення в Україну / Колаж прес-служба президента Білорусі, УНІАН, Міноборони Білорусі

Кремль готує на території Білорусі диверсійно-розвідувальні групи. Їх планують спробувати перекинути на територію України. Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

"На Волинському та Поліському напрямках, на території Білорусі відзначається підготовка окремими підрозділами Збройних сил Російської Федерації диверсійно-розвідувальних груп для їх подальших дій на території України", — йдеться в повідомленні.

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Раніше ми повідомляли про те, що Росія намагається збільшити військову присутність в Білорусі. Для цього вони планують перекинути на аеродром Барановичі 10 російських літаків. Літаки необхідні нібито для патрулювання повітряного простору.

Загроза військового вторгнення Білорусі в Україну

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше зробив заяву про те, що президент Володимир Зеленський зібрав ставку головнокомандувача, на якій влада обговорила ризик військового вторгнення Білорусі в Україну. За словами чиновника, держава проведе перевірку бойової готовності в чотирьох областях.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вибухнув погрозами на адресу України. Мовляв, якщо ЗСУ перейдуть кордони республіки і будуть, мовляв, цілитися в Мозирський нафтопереробний завод, Мінськ, мовляв, завдасть удару по Києву.

Заступник Міністра оборони Білорусі Олександр Жука сказав, що Мінськ нібито не збирається воювати з Україною. Посилення військ на українському напрямку він пояснив, мовляв,"розвитком держави".

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