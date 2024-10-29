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РФ готує альтернативу "Мюнхену": одна з країн ЄС долучиться

Яна Ставська
29 жовтня 2024, 22:49
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Серед учасників є, зокрема, підконтрольний Росії сирійський режим.
Сиярто, Путин
Сійярто вже неодноразово викривали у звʼязках з Кремлем / Колаж: Главред, Фото: Associated Press, фото REUTERS

Головне:

  • Мінська конференція пройде наприкінці жовтня
  • Угорщина контактує з сирійським режимом

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вирушає до Мінська на "конференцію безпеки", яку організовують Росія, Білорусь і Сирія цього тижня, пише видання Politico.

Сійярто виступить на Мінській конференції з євразійської безпеки у Білорусі.

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31 жовтня захід планують також відвідати глава МЗС РФ Сергій Лавров і їхній сирійський колега Бассам Саббах.

"Цей захід буде використаний як можливість обговорити та намітити перспективні контури майбутньої євразійської безпеки, майбутньої безпеки нашого регіону", — повідомив речник МЗС Білорусі.

Мінська конференція євразійської безпеки організована країною-агресоркою Росією як альтернатива Мюнхенській безпековій конференції для своїх "сателітів".

"Близькість Угорщини і Білорусі навряд чи дивує, оскільки Сійярто регулярно відвідує Москву, Санкт-Петербург і Мінськ, але можливий звʼязок з сирійським режимом свідчить про поглиблення відносин", — пишуть журналісти.

Під час своєї останньої поїздки в Росії Сійярто взяв участь у форумі в Петербурзі, що був організований "Газпромом". Під час свого виступу угорський міністр заявив, що "надійні і доступні поставки газу в Угорщину неможливі" без співробітництва з Росією — "подобається нам це чи ні".

Сійярто, крім того, був першим високопосадовцем з країн ЄС, який відвідав Білорусь у 2023 році, після того як режим Лукашенка розпочав репресії проти опозиції у 2020 році.

Війна в Україні та Угорщина - останні новини

Як писав Главред, раніше голова МЗС Угорщини Петер Сійярто висловив занепокоєння через можливий вступ України до НАТО. На його думку, це може спровокувати Третю світову війну.

До слова, Угорщина не приховує своїх відверто проросійських поглядів і вже неодноразово блокувала проукраїнські ініціативи ЄС, "вибиваючи" суперечливі "пільги".

Через політику уряду Орбана відносини Угорщини і Брюсселя суттєво погіршилися. Сам Віктор Орбан просуває протрампівську і прокремлівську риторику. Останнім часом угорський премʼєр здійснив низку візитів, у тому числі до Путіна, Трампа і Сі, з нібито "мирними ініціативами", які повинні закінчити війну в Україні.

Позиція Білорусі у війні проти України

Республіка Білорусь, близький союзник Російської Федерації, підтримала свого східного сусіда у російському вторгненні в Україну у 2022 році. Перед початком широкомасштабного вторгнення Республіка Білорусь дозволила ЗС РФ проводити тижневі військові навчання на своїй території; однак російські війська не залишили країну після того, як вони мали закінчити.

Білорусь дозволила Російській Федерації здійснити частину вторгнення зі своєї території, надаючи Росії найкоротший наземний шлях до столиці України Києва.

Республіка Білорусь спочатку заперечувала свою причетність до війни, але згодом визнала, що дозволила російським ракетним установкам, розміщеним на її території, обстрілювати українські цілі, пише Вікіпедія.

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