Один із членів ЄС готує відповідь на запропонований Угорщиною "безлім" на в'їзд росіянам

Рішення Угорщини члени ЄС мають розглянути в жовтні.

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Орбан знову потрапив у скандал / Колаж Главреда. Фото: УНІАН

Литва збирається оскаржити рішення Угорщини спростити в'їзд громадян країни-агресора Росії та Білорусі, про що пресі повідомив глава МЗС країни Габріелюс Ландсбергіс.

Він зазначив, що Литва неприємно здивована інформацією, що Будапешт відкрив двері росіянам і білорусам, наголосивши, що Орбан фактично дав дозвіл росіянам безперешкодно подорожувати за Шенгенськими візами.

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Цей крок створює загрози для безпеки Шенгенської зони та багатьох європейських країн, додав міністр, "тому на нього необхідно відреагувати на рівні ЄС".

Литва, зокрема, оскаржить рішення Угорщини в Єврокомісії.

Угорщина в ЄС - що відомо про останнє скандальне рішення Орбана

Як писав Главред, на саміті лідерів ЄС, який відбудеться в жовтні, можуть розглянути рішення Угорщини послабити візові обмеження для громадян країни-агресора Росії та Білорусі.

Будапешт заявляє, що багато хто з них займатиметься будівництвом атомної електростанції з використанням російських технологій.

Однак голова Європейської народної партії сумнівається в необхідності впровадження нової системи оформлення віз в Угорщині. Вона може створити, зокрема, лазівки для шпигунської діяльності.

Позиція Орбана щодо України Угорщина обрала ворожу позицію щодо України в контексті війни з Росією. Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан і його колеги активно поширюють російські наративи і вірять у поразку України у війні. Орбан неодноразово заявляв, що Україна не зможе перемогти "другу армію світу" і виступав категорично проти надання ЄС Україні фінансової та військової підтримки. 27 лютого після саміту в Празі Орбан наголосив на нездатності України перемогти у війні і заявив, що конфлікт обов'язково закінчиться переговорами. У березні на Анталійському дипломатичному форумі в Туреччині Орбан заявив, що з "військового конфлікту" в Україні немає виходу і він паралізує європейську політику. Водночас прем'єр Угорщини вважає, що час зараз нібито "працює на Росію". "Якщо думати, що час працює на українців і Захід, і що продовження війни може принести Україні військовий успіх, то є сенс продовжувати. Якщо хтось думає, що час працює на Росію і продовження війни принесе їй успіх, то краще зараз зупинитися. Я особисто належу до останнього" - сказав угорський прем'єр.

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