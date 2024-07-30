УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Один із членів ЄС готує відповідь на запропонований Угорщиною "безлім" на в'їзд росіянам

Яна Ставська
30 липня 2024, 22:48
114
Рішення Угорщини члени ЄС мають розглянути в жовтні.
Угорщина, Орбан
Орбан знову потрапив у скандал / Колаж Главреда. Фото: УНІАН

Литва збирається оскаржити рішення Угорщини спростити в'їзд громадян країни-агресора Росії та Білорусі, про що пресі повідомив глава МЗС країни Габріелюс Ландсбергіс.

Він зазначив, що Литва неприємно здивована інформацією, що Будапешт відкрив двері росіянам і білорусам, наголосивши, що Орбан фактично дав дозвіл росіянам безперешкодно подорожувати за Шенгенськими візами.

відео дня

Цей крок створює загрози для безпеки Шенгенської зони та багатьох європейських країн, додав міністр, "тому на нього необхідно відреагувати на рівні ЄС".

Литва, зокрема, оскаржить рішення Угорщини в Єврокомісії.

Угорщина в ЄС - що відомо про останнє скандальне рішення Орбана

Як писав Главред, на саміті лідерів ЄС, який відбудеться в жовтні, можуть розглянути рішення Угорщини послабити візові обмеження для громадян країни-агресора Росії та Білорусі.

Будапешт заявляє, що багато хто з них займатиметься будівництвом атомної електростанції з використанням російських технологій.

Однак голова Європейської народної партії сумнівається в необхідності впровадження нової системи оформлення віз в Угорщині. Вона може створити, зокрема, лазівки для шпигунської діяльності.

Позиція Орбана щодо України

Угорщина обрала ворожу позицію щодо України в контексті війни з Росією. Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан і його колеги активно поширюють російські наративи і вірять у поразку України у війні.

Орбан неодноразово заявляв, що Україна не зможе перемогти "другу армію світу" і виступав категорично проти надання ЄС Україні фінансової та військової підтримки.

27 лютого після саміту в Празі Орбан наголосив на нездатності України перемогти у війні і заявив, що конфлікт обов'язково закінчиться переговорами.

У березні на Анталійському дипломатичному форумі в Туреччині Орбан заявив, що з "військового конфлікту" в Україні немає виходу і він паралізує європейську політику. Водночас прем'єр Угорщини вважає, що час зараз нібито "працює на Росію".

"Якщо думати, що час працює на українців і Захід, і що продовження війни може принести Україні військовий успіх, то є сенс продовжувати. Якщо хтось думає, що час працює на Росію і продовження війни принесе їй успіх, то краще зараз зупинитися. Я особисто належу до останнього" - сказав угорський прем'єр.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Угорщина Віктор Орбан війна Росії та України
Реклама

Головне за день

В Україну лунають вибухи: росіяни атакували регіони "шахедами" і ракетами

В Україну лунають вибухи: росіяни атакували регіони "шахедами" і ракетами

22:47 Україна
Україна отримає Patriot та інші системи ППО: Зеленський назвав місяці надходжень

Україна отримає Patriot та інші системи ППО: Зеленський назвав місяці надходжень

22:45 Україна
Збірна України з футболу поступилася Аргентині та вилетіла з Олімпіади-2024

Збірна України з футболу поступилася Аргентині та вилетіла з Олімпіади-2024

20:41 Спорт
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Не змогли врятувати ні охорона, ніхто : на Андрія Данилка напали московські бандити 2403

"Не змогли врятувати ні охорона, ніхто": на Андрія Данилка напали московські бандити

Війна затягнеться на 10 років: Світан дав тривожний прогноз і назвав причину 1843

Війна затягнеться на 10 років: Світан дав тривожний прогноз і назвав причину

Україна готова до переговорів, але не на «заморозку» війни: Заходу висунули три умови 1604

Україна готова до переговорів, але не на "заморозку" війни: Заходу висунули три умови

Відмова України від НАТО: Трамп видав цинічну вимогу у разі перемоги на виборах - FT 1411

Відмова України від НАТО: Трамп видав цинічну вимогу у разі перемоги на виборах - FT

Останні новини

23:01

Рок-принцеса: Алла Пугачова здивувала образом у шкіряних штанях і куртці

22:48

Путіністка Лариса Доліна опинилася на вулиці без житла - що сталося

22:48

Один із членів ЄС готує відповідь на запропонований Угорщиною "безлім" на в'їзд росіянам

22:47

В Україну лунають вибухи: росіяни атакували регіони "шахедами" і ракетами

22:45

Україна отримає Patriot та інші системи ППО: Зеленський назвав місяці надходжень

Війна в Україні прямує до заморозки, наприкінці осені-початку зими очікуються рішення – РозумнийВійна в Україні прямує до заморозки, наприкінці осені-початку зими очікуються рішення – Розумний
22:08

"Буде важко": австрійський полковник назвав три сценарії розвитку війни в Україні

21:48

Україні загрожує дефіцит прісної води, і цьому є низка пояснень - еколог

21:45

"Я обстежилася": Надя Дорофєєва відчайдушно зізналася фанатам про свою хворобу

21:02

Очей не відвести: Катерина Кухар показала 15-річного сина-модельВідео

Реклама
20:51

Що посадити на місці кабачків: 6 найкращих варіантів, які дадуть хороший урожайВідео

20:41

Збірна України з футболу поступилася Аргентині та вилетіла з Олімпіади-2024

20:23

Рішення щодо переговорів із Росією ухвалюватимуть ближче до зими - прогноз

20:21

Усе в диму, немає світла і води: у Криму горять одразу 4 підстанції

19:48

У РФ пошкодили одразу два Ту-22М3: ГУР розкрило нові деталі атаки на аеродром "Оленья"

19:31

Україна готова до переговорів, але не на "заморозку" війни: Заходу висунули три умови

19:10

Європейський Союз продовжує готуватися до можливого повернення Трампа: економічний аспектПогляд

18:58

Літаки кидало по всьому аеропорту: на РФ налетів жорсткий смерчВідео

18:56

"Моє особисте бажання": Усик зворушливо прокоментував Олімпійську "бронзу" Харлан

18:55

ЗСУ підірвали нафтобазу в Курській області РФ: Генштаб розкрив наслідки потужного удару

18:36

Помер відомий український диктор Василь Манько

Реклама
18:20

Інакше можуть погнити чи зупиниться ріст: 4 "золотих" правила, як поливати помідориВідео

18:14

Пропагандисти РФ заявили про розробку ракети "Искандер-1000": що про неї відомо

18:10

"Екологічна загроза": Борейко розкрив невтішний сценарій для зруйнованих міст

18:05

Шматки даху летять: у Росії спалахнула потужна пожежа на важливому об'єкті РоскосмосуВідео

18:00

Жіночі жилетки на будь-який сезон — як їх носити весною, влітку, восени та взимку? новости компании

17:59

США оснастять десятки F-16 для України потужною зброєю - WSJ

17:50

Гороскоп на серпень 2024 для Тельців: нові вершини та гарний прибутокВідео

17:32

Військові можуть залишитися без зарплат уже у вересні: Мінфін назвав ризики

17:28

Битва за Торецьк є питанням найближчого часу, що відбувається у місті - DeepState

16:50

"Чи варта шкурка вичинки": еколог розкрив шокуючі наслідки підриву Каховської ГЕС

16:46

"Ракети полетять масово": астролог назвав найнебезпечніші дні серпня 2024 для УкраїниВідео

16:25

Переговори наблизились: Україна готується до зустрічі Зеленського і Сі Цзіньпіна

16:12

Відмова України від НАТО: Трамп видав цинічну вимогу у разі перемоги на виборах - FT

16:06

У РНБО натякнули на нові цілі далекобійних ударів по військових об'єктах у РФ

16:02

Що категорично не можна робити вдома 31 липня: суворі прикмети і заборони

16:00

Секретний рецепт тієї самої легендарної одеської ікри "з синеньких" - просто бомбаВідео

16:00

Бачити не хочуть: Аллу Пугачову "відшили" в РФ через новий статус

15:55

Що таке "ірИс" та "Ірис": чому це не одне й те ж самеВідео

15:45

Як позбутися фітофтори на помідорах: народні методи, які точно допоможуть

15:40

Нова лінія розмежування: що стане предметом переговорів з РФ - Розумний

Реклама
15:20

Зірка "Маленьких жінок" таємно вийшла заміж за свого кіночоловіка

15:20

Як зменшити рахунки за електрику: жінка поділилася простим лайфхаком

15:00

Гороскоп на серпень-2024 від Влада Росса: що можна і чого не можна робити наприкінці літаВідео

14:59

РФ готує найближчим часом комбіновану атаку: Плетенчук попередив про загрози

14:39

Україну накриє новий антициклон: погода різко зміниться

14:16

"Можна пробити": розкрито ймовірний сценарій удару РФ по Київській ГЕС

14:03

Ціни "поповзуть" вгору: які продукти подорожчають у серпні

13:55

"Краматорськ - місто кохання": романтична Вітвіцька примчала до бойфренда на службуВідео

13:43

Углава закликає міжнародні організації убезпечити НАБУ від впливу недобросовісних активістів

13:35

Угорщина "відчиняє двері" росіянам: в ЄС попередили про загрозу для Європи

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки и хитрости
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти