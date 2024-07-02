Сійярто консультувався з Москвою, поки Орбан вмовляв Зеленського

Ні Будапешт, ні Москва не приховують, що розмова стосувалася України.

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Будапешт продовжує вперто підтримувати політику Путіна / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот YouTube

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто спілкувався з російським колегою Сергієм Лавровим, поки угорський премʼєр Віктор Орбан відвідував Київ. На дзвінок Сійярто в Москву звернуло увагу видання Європейська правда.

На сайті МЗС Угорщини вказується, що дзвінок ініціював Будапешт - сторони "дали високу оцінку рівню російсько-угорського політичного діалогу".

Під час розмови сторони "наголосили на необхідності безумовного забезпечення Києвом прав усіх національних меншин, які проживають у країні", цитує ЄП.

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"Акцентовано, що двостороння взаємодія, незважаючи на вкрай непросту міжнародну обстановку, продовжує поступально розвиватися в дусі здорового прагматизму й взаємної вигоди", – вказує МЗС РФ.

Хто такий Петер Сіярто? Петер Сіярто (угор. Szijjártó Péter; нар. 30 жовтня 1978, Комаром) — угорський консервативний політик, Міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі з 23 вересня 2014 року, має ступінь магістра в галузі міжнародних відносин, був членом Національних зборів з 2002, пише Вікіпедія. 28 вересня 2018 року потрапив до бази сайту "Миротворець" за замах на суверенітет і територіальну цілісність України за прямі погрози збройними вторгненнями в Україну, втручання у внутрішні справи України, розпалювання і підтримку сепаратистських настроїв в Україні. Також його звинувачують в організації провокації, спрямованої на масове порушення громадянами України законодавства України.

Орбан у Києві - головне про візит премʼєра Угорщини

2 липня премʼєр Угорщини Віктор Орбан уперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну прибув до Києва, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

З-поміж іншого, Орбан закликав Зеленського припинити ведення вогню нібито на період переговорів з Росією. Український глава "у відповідь виклав свою позицію, яка є чіткою, зрозумілою та відомою", пояснили в ОП невдовзі після відʼїзду угорського премʼєра, натякнувши, що Київ відхилив так звані мирні "пропозиції" Будапешта.

До речі, так звану "паузу" на полі бою вимагав і сам Путін. На що радник президента США Джейк Салліван ще раніше відреагував дуже емоційно.

"Україна повинна роззброїтися, щоб Росія потім могла вести свою агресію знову?! Це безвідповідально. Це відкидає статут ООН, мораль і просто здоровий глузд", - зауважив Салліван.

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