РФ може зупинити наступ і обстріли України: на який компроміс готовий Путін

РФ може припинити наступальні дії на території України та обстріли українських міст в рамках компромісного варіанту закінчення бойових дій, вважає експерт.

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Росія може запропонувати Заходу лише єдиний компроміс / Колаж Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот із відео

Росія намагатиметься силоміць здолати Україну або пропонуватиме компроміси щодо закінчення активних бойових дій, на які українська сторона може погодитися в майбутньому. Таку думку висловив доктор політичних наук, політичний експерт Максим Розумний в інтерв'ю Главреду.

Він зазначив, що Росія може пообіцяти припинити наступальні дії та обстріли українських міст, оскільки це єдиний можливий компроміс, який вона може запропонувати країнам Заходу.

"Ми бачимо, що навіть територіальні поступки, тобто звільнення певних територій, уже захоплених росіянами, апелюючи до Стамбульської декларації та документів, які обговорювалися на початку війни, Росія не готова нам запропонувати", - сказав експерт. відео дня

Політичний експерт зазначає, що в такому випадку Путін втрачає репутацію, оскільки ці території раніше були включені до складу Росії. Якщо Росії буде відносно легко домогтися, щоб Україна не вступала до НАТО, то основною складністю залишатиметься зняття санкцій з РФ.

"Путін розуміє, що припинити війну і залишитися в політичній та економічній ізоляції - це прямий шлях до поразки Росії в середньостроковій перспективі. І тому росіяни, звісно, наполягатимуть на знятті економічних санкцій, шантажуватимуть продовженням війни, наступом і обстрілами українських територій", - резюмував Максим Розумний.

Хто такий Максим Розумний Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

Варіанти закінчення війни в Україні - що відомо другий саміт миру

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україну підштовхують до переговорів через відсутність чіткої стратегії Заходу щодо війни та Росії, про що заявив Володимир Єльченко, дипломат і колишній представник України в ООН та США.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Путіну байдуже, які території окуповувати, бо він насолоджується самим процесом, і закликав готувати другий саміт миру для зупинення війни.

Водночас за даними Інституту вивчення війни (ISW), Путін пов'язує "остаточне" припинення війни зі знищенням української державності.

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