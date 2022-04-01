Росія привезла 300 бойовиків Асада з Сирії і відправить їх на війну з Україною - The New York Times

Найманцям "елітних підрозділів" сирійської армії мають намір платити по 1200 доларів на місяць.
До Росії привезли 300 бойовиків сирійської армії Башара Асада. Після проходження бойової підготовки їх збираються відправити на війну проти України. Їм платитимуть по 1200 доларів на місяць. Всього країна-агресор має намір підключити до бойових дій 16 тисяч сирійців.
Як повідомляє американське видання The New York Times, до складу угруповання бойовиків входять не менше 300 сирійських солдатів, які співпрацювали з російськими військовими, що воювали на боці режиму Башара Асада.
Вказується, що по всій Сирії йде вербування бойовиків – складаються "списки тисяч зацікавлених". Перед відправкою їх повинні перевірити російські спецслужби.
"Війна в Україні може залучити велику кількість сирійців, враховуючи розмах битви, велику кількість убитих і поранених росіян і тісні зв'язки Росії з сирійськими військовими. Але багато чого про дислокацію і діяльність сирійських найманців залишається неясним через таємний характер їх роботи", - наголошується в статті.
Також джерело NYT додало, що всього держава-агресор збирається підключити до війни з Україною 16 тисяч сирійців з бойовим досвідом.
Підкреслюється, що ті сирійці, які вже прибули до Росії, представляють елітну дивізію сирійської армії. За даними співрозмовника видання, росіяни пропонують їм по 1200 доларів на місяць за півроку з бонусом в 3000 доларів по поверненню до Сирії.
Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що Росія зазнала важких втрат в боях з силами оборони України. Окупаційні війська поповнюють резерви і вже підключили близько тисячі добровольців з Сирії і терористичного угруповання Хезболла.