Росія привезла 300 бойовиків Асада з Сирії і відправить їх на війну з Україною - The New York Times

Бойовики сирійської армії пройдуть підготовку на території РФ / Reuters

До Росії привезли 300 бойовиків сирійської армії Башара Асада. Після проходження бойової підготовки їх збираються відправити на війну проти України. Їм платитимуть по 1200 доларів на місяць. Всього країна-агресор має намір підключити до бойових дій 16 тисяч сирійців.

Як повідомляє американське видання The New York Times, до складу угруповання бойовиків входять не менше 300 сирійських солдатів, які співпрацювали з російськими військовими, що воювали на боці режиму Башара Асада.

Вказується, що по всій Сирії йде вербування бойовиків – складаються "списки тисяч зацікавлених". Перед відправкою їх повинні перевірити російські спецслужби.

"Війна в Україні може залучити велику кількість сирійців, враховуючи розмах битви, велику кількість убитих і поранених росіян і тісні зв'язки Росії з сирійськими військовими. Але багато чого про дислокацію і діяльність сирійських найманців залишається неясним через таємний характер їх роботи", - наголошується в статті.

Також джерело NYT додало, що всього держава-агресор збирається підключити до війни з Україною 16 тисяч сирійців з бойовим досвідом.

Підкреслюється, що ті сирійці, які вже прибули до Росії, представляють елітну дивізію сирійської армії. За даними співрозмовника видання, росіяни пропонують їм по 1200 доларів на місяць за півроку з бонусом в 3000 доларів по поверненню до Сирії.

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що Росія зазнала важких втрат в боях з силами оборони України. Окупаційні війська поповнюють резерви і вже підключили близько тисячі добровольців з Сирії і терористичного угруповання Хезболла.