Добровольців, які воювали за Україну, почали викликати на допити у Грузії

На добровольців заводять справи щодо державного перевороту, однак вони є абсурдними і не мають жодного відношення до закону.

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Влада Грузії намагається звинуватити добровольців у держперевороті / Колаж: Главред, фото: Надим Хмаладзе, Грузинський легіон

Добровольці з Грузії, які брали участь у бойових діях на боці України у повномасштабній війні проти Росії , повідомляють, що їх викликають на допит у Службу державної безпеки Грузії.

Видання Sova пише, що так у Тбіліському міському суді вже опитали Лашу Чігладзе, який є добровольцем та активістом "Антиокупаційного руху". Йому сказали, що ще рік тому було розпочато слідство у зв'язку з державним переворотом і питання ставили саме щодо цього. Крім цього служба безпеки дізнавалася, коли активіст приїжджав та виїжджав з України.

"Зазначена справа абсурдна, не має жодного відношення до закону, і Лашу сьогодні викликали тому, що він боровся в Україні проти Росії", – заявив адвокат Лаша, називаючи справу політичною. відео дня

Виклик на допит отримав ще один грузинський доброволець Надим Хмаладзе. Він написав, що Служба державної безпеки викликає його за статтями про державний переворот та тероризм.

Що таке SOVA? SOVA - незалежне видання, яке було засноване в Тбілісі 2016 року групою професійних журналістів. Цей онлайн-журнал пише про політику, економіку та інші невід'ємні аспекти життя сучасної людини.

Іноземці на війні в Україні - що відомо

На боці України незабаром можуть воювати добровольці Українського легіону, який зараз формується у Польщі. Всі охочі повинні зареєструватися у консульстві, після чого вони пройдуть базову підготовку, яку організовує польська армія.

Нагадаємо, зі сторони противника, громадяни Куби продовжують виїжджати до Росії та активно залучаються до військ окупантів, аби воювати в Україні проти ЗСУ.

Крім цього Північна Корея може відправити в Україну інженерні війська на допомогу російському диктатору Володимиру Путіну і це для нашої країни може мати серйозні негативні наслідки. Зокрема, північнокорейські війська можуть допомогти російським окупантам рити тунелі й таким способом непоміченими пробиратися до позицій ЗСУ.

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