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"Режим розповзається": у РФ спрогнозували терміни, коли Путін втратить владу

16 грудня 2022, 08:24
Доля режиму Володимира Путіна вирішена наперед, впевнений Михайло Касьянов.
Путін, Михайло Касьянов
Михайло Касьянов спрогнозував, коли Володимир Путін втратить владу / topnews.in, УНІАН

Протягом наступних півтора років президент РФ Володимир Путін може втратити владу, заявив колишній прем'єр-міністр Росії Михайло Касьянов.

Як підкреслив він в інтерв'ю виданню Bild, політичний вплив Путіна суттєво знизився після низки військових провалів ЗС РФ в Україні.

Російські політик упевнений, що доля режиму чинного президента вирішена наперед — господар Кремля зможе утримувати владу протягом півтора років до наступних виборів, які відбудуться в 2024 році.

При цьому існує сценарій, згідно з яким глава Кремля складе свої повноваження за власним бажанням значно раніше — вже через 6 місяців, зазначив він. Це ймовірно, якщо РФ програє у війні проти України: тоді виконувати обов'язки президента буде глава уряду, якому належить призначити дострокові президентські вибори.

Екс-прем'єр РФ не виключив завершення президентського терміну Путіна в березні 2024 року і його автоматичну відставку.

"Режим розповзається вже, розпливається. Люди мріють - вся вертикаль, особливо московська, федеральна вертикаль – вони мріють про те, щоб якомога швидше все це розповзлося і вони розбіглися по кутах, сховалися від можливої відплати кожному з них. Тому доля режиму вирішена наперед. Це питання часу — це буде через півроку, через рік або через півтора", - додав Касьянов.

Зміна влади в Кремлі

Раніше повідомлялося про те, що дочка президента РФ Катерина Тихонова розглядається як ймовірний наступник Володимира Путіна.

У Росії розглядають варіант станової, династичної зміни еліт.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

Читайте більше:

Володимир Путін Михайло Касьянов
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