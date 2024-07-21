Рішення Байдена знятися з виборів стало несподіваним: ЗМІ дізналися деталі

Республіканці розкритикували демократа Джо Байдена і закликали його піти з посади президента ще до моменту офіційного завершення повноважень.

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Шанси Байдена на обрання серйозно похитнулися після непереконливих дебатів із Трампом / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Союзники президента США Джо Байдена дізналися про його плани вийти з президентських перегонів лише незадовго до появи відповідного листа в соціальних мережах. Схоже, ще в ніч на суботу Байден збирався продовжувати боротьбу, але уже вдень 21 липня ухвалив рішення зняти свою кандидатуру.

Як повідомляє CNN, високопоставлений чиновник Білого дому розповів, що Байден сказав передвиборчому штабу і команді про своє рішення лише незадовго до того, як опублікував лист у соціальній мережі Х.

"Чиновник повідомив, що президент Джо Байден розмірковував про це останні декілька днів", - пишуть журналісти.

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Сама інформація трималася в секреті від багатьох чиновників Білого дому.

"Інше знайоме джерело повідомляє, що більшість співробітників передвиборчого штабу Байдена, зокрема деякі високопоставлені співробітники, дізналися про це з поста президента на X. Найбільш високопоставлені співробітники дізналися про це за декілька хвилин до його публікації", - ідеться в матеріалі.

Байден передумав 21 липня?

За даними Politico, Байден ще в ніч на суботу планував продовжити боротьбу за посаду президента. Утім, у неділю вдень він, схоже, передумав.

"Джерело, знайоме з ходом дискусії, повідомило мені, що близько 13:45 сьогодні президент Байден сказав старшому складу, що передумав. Учора ввечері було отримано повідомлення: продовжувати рух на повній швидкості", - підкреслили журналісти.

Байден вийшов із перегонів - реакція Трампа

Уже колишній конкурент Байдена за президентське крісло Трамп у коментарі CNN назвав Байдена "найгіршим президентом в історії нашої країни".

На думку Трампа, йому буде легше перемогти Гарріс, ніж Трампа.

"Повинен негайно піти у відставку"

Спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон піддав критиці Байдена і закликав його вже зараз піти з посади президента США.

"Якщо Джо Байден не здатний балотуватися на пост президента, він не згодиться на пост президента. Він повинен негайно піти у відставку. 5 листопада не може настати вже незабаром", - написав він у X.

Байден зняв свою кандидатуру з виборів президента США - головні новини:

У п'ятницю, 19 травня, Джо Байден оголосив, що продовжує участь у президентських перегонах. Президент пообіцяв повернутися до своєї кампанії вже наступного тижня, коли одужає від коронавірусу, і заявив про плани здобути перемогу над Дональдом Трампом.

До цього американські ЗМІ кілька тижнів писали про те, що Байден може зняти свою кандидатуру з виборів. Але в Білому домі спростовували інформацію і наголошували, що Байден братиме участь у президентських виборах США.

Джо Байден офіційно оголосив про свій вихід із президентських перегонів 21 липня. Політик опублікував лист, у якому заявив, що таке рішення буде правильним, а сам він зосередиться на завершенні своєї президентської каденції. Своїм наступником Байден бачить Камалу Гарріс - чинну віцепрезидентку США.

Хто така Камала Гарріс? Камала Гарріс - американський політик і чиновник. Юрист. Член Демократичної партії США. Гарріс - 49-й віцепрезидент США. Обіймає посаду з 20 січня 2021 року. Перша жінка, перший темношкірий політик і перший політик азіатського походження на посаді віцепрезидента в історії Сполучених Штатів Америки. 19 листопада 2021 року Гарріс, поки Байден був під наркозом, у межах закону отримала повноваження президента США на тимчасовій основі. Гарріс стала першою і єдиною жінкою в американській історії, яка пройшла цю політичну процедуру, пише Вікіпедія.

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