Вихід Байдена з передвиборчих перегонів: сім’я обговорює можливий план - NBC

Серед деяких союзників зростають очікування, що якщо Байден і піде з посади, то це може статися найближчими днями.

https://glavred.net/politics/vyhod-baydena-iz-predvybornoy-gonki-semya-obsuzhdaet-vozmozhnyy-plan-nbc-10582025.html Посилання скопійоване

Чи можливий вихід Байдена з передвиборчих перегонів / колаж: Главред, фото: скріншот, Офіс президента

Члени сім’ї Джо Байдена почали обговорювати його можливий план виходу з президентських перегонів 2024 року. Про це повідомляє NBC News з посиланням на два джерела.

За їхніми словами, розмови зводилися до того, що будь-який план виходу — якщо Байден вирішить піти на цей крок, у що дедалі більше вірять деякі з його найближчих союзників — має поставити Демократичну партію у найкраще становище для перемоги над Дональдом Трампом, а також бути гідним для самого президента, який понад 50 років служив країні.

"Перспектива того, що Байден може піти у відставку, не кажучи вже про те, що його сім'я розробляє план можливого відходу, є надзвичайною подією, яка з'явилася після того, як він неодноразово заявляв, що не відмовиться від своєї позиції як ймовірного кандидата від партії", - зазначає видання. відео дня

За словами людини, близької до Байдена, дискусії про те, як розробити відповідний план відходу Байдена з посади, велися і серед високопосадовців, а не лише в сім'ї президента.

"Розмови про політичне майбутнє Байдена не вщухають, поки він залишається у своєму будинку в Рехобот-Біч, штат Делавер, відсторонений від справ після того, як у середу у нього виявили позитивний результат тесту на Covid", - пише NBC News.

Також повідомляється, що серед деяких союзників зростають очікування, що якщо Байден і піде з посади, то це може статися найближчими днями. Але вони також застерігають, що рішення все ще за ним, і що він не налаштований на відхід, навіть коли стикається з, здавалося б, нездоланними труднощами.

"Основним фактором приватного тиску на Байдена є побоювання демократів, що його кандидатура може позбавити їх не лише Білого дому та Сенату, але й шансу перевести Палату представників під свій контроль. Це допомагає пояснити, чому високопоставлені законодавці наполягають на тому, щоб Байден переглянув своє рішення про участь у перегонах", - додає видання.

Вибори президента США 2024 Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. 15 листопада минулого року 45-й президент Штатів Дональд Трамп зробив заяву, в якій оголосив про початок своєї передвиборчої кампанії. 25 квітня 2023 року президент Байден оголосив про те, що висуне свою кандидатуру на вибори 2024 року, щоб переобратися на другий термін. У грудні 2023 року Верховний суд штату Колорадо ухвалив рішення про те, що експрезидент Дональд Трамп не має конституційного права балотуватися в президенти США 2024 року. Пізніше штат Мен заборонив Трампу балотуватися в президенти. Позови проти Трампа ґрунтувався на пункті 14 поправки Конституції США. Вона була ратифікована після громадянської війни і свідчить, що американські чиновники, які "беруть участь" у повстанні або заколоті, не можуть обіймати свої посади в майбутньому. У березні 2024 року Дональду Трампу офіційно дозволили брати участь у президентських виборах. Таке рішення ухвалив Верховний суд США.

Президентські вибори в США - що відомо

Нагадаємо, 27 червня, у США відбулися перші дебати між президентом США Джо Байденом і кандидатом на цю посаду від Республіканської партії Дональдом Трампом. За оцінками глядачів та експертів, чинний глава Білого дому провалив їх, а явним переможцем став республіканець. І це попри те, що Трампа "спіймали" одразу на тридцяти неправдивих заявах. У Байдена таких було всього дев'ять.

За підсумками дебатів 60% респондентів вважають, що республіканець Дональд Трамп продемонстрував більш впевнену позицію, ніж демократ Джо Байден.

Крім того, демократи можуть достроково висунути кандидатуру Джо Байдена на президентські вибори у США, щоб припинити внутрішньопартійні розмови про його заміну після виступу на дебатах з його опонентом Дональдом Трампом.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред