"Ми не продаємо нашу країну": Зеленський жорстко висловився про Трампа

Володимир Зеленський розкритикував Дональда Трампа через позицію щодо Росії та попередив про ризик втрати США як партнера для України.

https://glavred.net/war/my-ne-prodaem-nashu-stranu-zelenskiy-rezko-vyskazalsya-o-trampe-10804211.html Посилання скопійоване

Зеленський жорстко висловився про Трампа / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові тези:

Зеленський заявив про ризик втрати США як сильного партнера

Президент України розкритикував позицію Трампа щодо Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна ризикує втратити США як сильного партнера через політику Дональда Трампа щодо Росії. Він також розкритикував позицію американського президента та наголосив, що Київ не погодиться поступатися власними інтересами заради домовленостей із Москвою. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Пірсу Моргану.

відео дня

За словами глави держави, домовленості Вашингтона з Москвою викликають занепокоєння на тлі російських атак по Україні. Він визнав, що ситуація завдає болю, однак наголосив: ідеться не лише про особисті переживання, а й про майбутнє країни.

"Шкода, що ми втрачаємо. Ми втрачаємо сильного партнера. Ось така моя думка", - заявив Зеленський.

Президент також підтвердив, що вважає реальним ризик втрати підтримки США. Водночас він відкинув припущення, що Україна повинна послабити свою позицію заради збереження відносин із Вашингтоном.

"Так. Але не через нас. Я маю на увазі, що ми не можемо бути слабкими. Інакше ми не виживемо. Інакше ми просто... Ми не продаємо нашу країну", - наголосив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що для України війна не є питанням комерційної вигоди. На кону - безпека громадян, майбутнє дітей і збереження власної держави. Саме тому зміна підходу американської адміністрації до Росії викликає таку гостру реакцію Києва.

"Для нас це не просто бізнес. Це просто наше життя. І це наша країна. Це наше тіло. Тож наш дім, наші діти - і це дуже важливо для нас. Ось чому це боляче", - сказав президент.

Окремо Зеленський прокоментував підхід Трампа до відносин між Україною та Росією. За його словами, Київ міг би прийняти нейтральну позицію Вашингтона, якби американська адміністрація послідовно її дотримувалася. Натомість президент України вважає неприйнятним зміщення підтримки на користь Москви.

"Коли президент Трамп обирає одну сторону - не нашу. Але ми змирилися з тим, що він займає нейтральну позицію. Але якщо ти нейтральний, ти маєш залишатися нейтральним. А не переходити на неправильну сторону", - заявив Зеленський.

Він також висловив сумнів у правильності порад, які отримує американський президент щодо України та Росії.

"Я думаю, що його радники помиляються. Я не знаю, хто саме підштовхує його не на правильну сторону. Це не правильна сторона історії", - наголосив глава держави.

Окремо Зеленський прокоментував відключення Starlink, наголосивши на можливих наслідках цього рішення для України. Він закликав Ілона Маска відновити роботу системи та висловив сподівання, що причиною проблеми стала технічна несправність.

"Ні, це велика помилка. Багато втрат. Це рішення призведе до численних людських жертв. Люди гинуть через це рішення. Звісно, люди гинутимуть. Звісно, якщо атаки триватимуть, а Starlink не працюватиме, то, звичайно, це не допоможе", - заявив Зеленський.

Президент також звернувся до Маска із закликом відновити роботу системи, припустивши, що її відключення могло бути наслідком технічної проблеми.

"Тож моє повідомлення полягає в тому, що я сподіваюся: сподіваюся, що це помилка, можливо, величезна технічна проблема. Я не знаю. Але ми просимо це зробити - увімкнути систему. І я думаю, що це буде, чесно кажучи, справедливо, як між партнерами", - наголосив президент.

Starlink / Інфографіка: Главред

Хто може замінити Трампа - коментар експерта

Президент США Дональд Трамп зосередився на підготовці політичного наступника, а головними претендентами на цю роль можуть стати віцепрезидент Джей Ді Венс і державний секретар Марко Рубіо. Голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко також припустив сценарій дострокового приходу Венса до влади на тлі можливої поразки республіканців на виборах.

Джей Ді Венс / Інфографіка: Главред

На думку Чаленка, перспектива другого президентського терміну Трампа вже не є визначальною для його політичних планів. Тому нинішній президент США, як вважає експерт, зацікавлений у формуванні умов для передачі влади наступнику.

"У Трампа вже немає власного політичного майбутнього в сенсі наступного президентського терміну. Тому йому потрібно створювати умови для свого наступника", - підкреслив Чаленко.

Водночас боротьба за політичне лідерство всередині Республіканської партії, за словами експерта, не обмежується кандидатурою віцепрезидента. Серед можливих наступників Трампа він також виділив Марко Рубіо, звернувши увагу на його позицію щодо російсько-української війни.

"Основними фігурами тут є Венс і Марко Рубіо. І саме Рубіо демонструє більше сигналів щодо збалансованої політики стосовно російсько-українського напрямку", - зазначив Чаленко.

Марко Рубіо / Інфографіка Главред

Політика Трампа щодо України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Reuters пояснив, що адміністрація Трампа розраховує на угоду про експорт російського дизельного палива з метою зрушити Москву до переговорів. Редакційне розслідування вказувало, що поставка понад 2,25 млн барелів передбачена на американський та міжнародні ринки. У матеріалі також зазначено, що угода мала на меті відновити тристоронні переговори і могла послабити позицію Києва в торгах з Кремлем.

Енн Епплбаум у колонці для The Atlantic стверджувала, що останні кроки Трампа підривають довготривалу політику щодо Росії і створюють тиск на Україну. У статті вона писала, що дії адміністрації спрямовані на те, щоб змусити Україну капітулювати через бізнес-угоди з Кремлем. Авторка також навела факти про скасування санкцій щодо дизельного палива та загрозу припинення обміну розвідданими з Україною.

Володимир Зеленський заявив, що Росія проігнорувала оголошене припинення вогню в енергетичному секторі і продовжила атаки. У зверненні він повідомив про масштаби обстрілів і наголосив на факті невиконання енергетичного перемир'я. За даними Офісу президента, внаслідок ударів по Харкову загинули чотири людини і ще 41 особа отримала поранення, а загалом було застосовано понад сотню засобів ураження.

Читайте також:

Про персону: Ігор Чаленко Ігор Олегович Чаленко - український політолог, громадський діяч та експерт з міжнародної політики. Він є керівником громадської організації "Центр аналізу та стратегій" (ЦАС), створеної у 2018 році в Києві, а також директором Благодійного фонду "Розвиток Київщини", що діє з 2011 року. Досліджує питання зовнішньої політики, міжнародних відносин, безпеки та впливу російської пропаганди. Активно у медіа коментує перебіг війни Росії проти України, переговорні процеси, політику Заходу щодо України та роль міжнародних гравців.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред