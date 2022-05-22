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Розвідка ФРН встановила, що за РФ у війні проти України воюють неонацисти - Spiegel

22 травня 2022, 16:02

Співпраця Росії з неонацистами доводить абсурдність її заяв про наміри, мовляв, провести "денацифікацію України".

війська РФ
У той час, коли Росія звинувачує Україну в нацизмі, разом з її армією воюють праві екстремісти та неонацисти - ЗМІ / Reuters

Розвідка Німеччини розіслала іншим відомствам закритий звіт, в якому мова йде про те, що безліч російських правих екстремістів і неонацистів воюють за Росію проти України. Мінімум два угруповання - Російська імперська Ліга і Русич - беруть участь у бойових діях. Також російська сторона відправила на поле бою осередок Російського імперського руху, який вже воював на Донбасі і вважає українську державу, мовляв, "сепаратистським утворенням". На цьому тлі заяви Москви про нібито "денацифікацію України", виглядають абсурдом.

Як повідомляє німецьке видання Spiegel, Федеральна розвідувальна служба Німеччини ще минулого тижня розіслала міністерствам конфіденційний звіт. У документі було зазначено, що на боці Росії у війні проти України воюють праві екстремісти і неонацисти.

читайте такожДенацифікація у Берліні: невідомі спалили авто учасників "Z-параду"Зокрема, згідно з даними розвідки, в бойових діях беруть участь мінімум два неонацистські угруповання - Російська імперська ліга і Русич.

"Співпраця з цими угрупованнями доводить передбачувану причину війни, так звану "денацифікацію" України, до абсурду", - резонно відзначають аналітики Служби зовнішньої розвідки Німеччини.

Журналісти Spiegel відзначають, що в документі немає даних про кількість неонацистів в російській армії. Однак зазначено участь Російського імперського легіону - військового підрозділу правих екстремістів. Російський імперський легіон вже воював на Донбасі і називає своєю метою "ліквідацію сепаратистського утворення Україна".

Вказується, що Російський імперський легіон набирав до своїх лав людей з військовим досвідом. Але не уточнюється, чи пов'язаний набір з проханням російської влади. Підтверджуються відомості про поранення в боях проти України ватажка угруповання Дениса Гарієва.

Угруповання Русич може бути пов'язане з ПВК Вагнера

У німецькій розвідці стверджують, що в боях в Україні бере участь і угруповання Русич неонациста Олексія Мільчакова. Її пов'язують з ПВК Вагнер. Русич перебувала на Донбасі у 2014 та 2015 роках.

За даними розвідки ФРН, угруповання Русич відоме своєю особливою жорсткістю. Її учасники не беруть людей у полон. Засновник угруповання Мільчаков вважається садистом після того, як вбив цуценя і виставив його в соціальні мережі. Мільчаков не раз публікував фотографії з нацистською свастикою.

Україна не буде розмовляти з РФ про нібито "денацифікацію"

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що російські військові повели себе на території української держави як нацисти. На його думку, ліквідацію військових РФ військовослужбовцями ЗСУ можна назвати денацифікацією.

Також український гарант казав, що Київ не збирається говорити з Москвою про, мовляв, "денацифікацію України".

"Денацифікація" – це не до України питання, а якщо Росія хоче, то нехай задає таке питання собі "перед дзеркалом", - підкреслював Зеленський.

Російські журналісти видання Проект дійшли висновку, що Кремль скоротив згадки про так звану "денацифікацію" у своїх пропагандистських матеріалах. Згідно з даними журналістів, чиновники провели опитування, за підсумками якого з'ясувалося, що росіяни не розуміють суті цього терміна або не можуть його вимовити.

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неонацисты війська Росії війна Росії та України
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