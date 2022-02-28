"Денацифікація в самій Німеччині": Росія пригрозила Берліну війною

Марія Захарова / Reuters

Офіційна представниця МЗС Росії вибухнула заявою про те, що рішення Німеччини постачати летальну зброю Україні, мовляв, є "обурливим". Вона сказала, що Берлін, таким чином, "закликає привидів гарячої війни".

"Цим своїм рішенням ФРН закликає привидів вже не холодної, а самої що ані на є "гарячої" війни. Занадто багато сумних асоціацій викликає перспектива подальшого "військового" накачування Києва з боку Берліна", - повідомляється на сторінці МЗС РФ в Telegram.

Також вона додала, що ситуація з постачанням Берліном озброєнь Україні нібито змушує задуматися про те, мовляв, чи "завершено процес денацифікації в самій Німеччині".

"Постачання зброї ідейним спадкоємцям нацистського посібника С. Бандери змушує нас волею-неволею задатися риторичним питанням - а наскільки всеосяжним і завершеним був процес денацифікації в самій Німеччині після поразки у Другій світовій війні", - вибухнула спікерка російського МЗС Марія Захарова.

Раніше у ФРН через напад Росії на Україну вирішили постачати Києву зброю. Українська держава для захисту від агресора отримає 1000 одиниць протитанкової зброї і 500 ракет земля-повітря.