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РФ не хоче "денацифікації" і "демілітаризації" України і не проти її в ЄС - Financial Times

29 березня 2022, 02:00

Українські та західні дипломати з обережністю ставляться на подібні сигнали Кремля.

переговори України та Росії в Туреччині
Переговори України і Росії в Туреччині / Reuters

Росія готова відмовитися від більшості вимог, які висувала Україна. Зокрема, країна-агресор перестала говорити про" денацифікацію "і"демілітаризацію".

Як пише Financial Times, посилаючись на чотирьох джерел, яким відомо, як проходять переговори між Києвом і Москвою, РФ також не проти вступу України до Євросоюзу, проте проти приєднання до НАТО.

Крім того, агресор вимагає, щоб наша держава в майбутньому не розробляла ядерної зброї і не розміщувала на своїй території іноземні військові бази. У той же час РФ нібито припинить дискусії про статус російської мови в Україні, а питання щодо долі окупованого Криму і Донбасу будуть вирішуватися на переговорах президентів двох держав.

Але при цьому наголошується, що українські та західні дипломати з обережністю ставляться на подібні сигнали Кремля. Є припущення, що такими заявами російська сторона хоче просто виграти час, щоб перегрупувати свої війська і організувати нову хвилю наступу.

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