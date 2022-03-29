РФ не хоче "денацифікації" і "демілітаризації" України і не проти її в ЄС - Financial Times

Українські та західні дипломати з обережністю ставляться на подібні сигнали Кремля.
Росія готова відмовитися від більшості вимог, які висувала Україна. Зокрема, країна-агресор перестала говорити про" денацифікацію "і"демілітаризацію".
Як пише Financial Times, посилаючись на чотирьох джерел, яким відомо, як проходять переговори між Києвом і Москвою, РФ також не проти вступу України до Євросоюзу, проте проти приєднання до НАТО.
Крім того, агресор вимагає, щоб наша держава в майбутньому не розробляла ядерної зброї і не розміщувала на своїй території іноземні військові бази. У той же час РФ нібито припинить дискусії про статус російської мови в Україні, а питання щодо долі окупованого Криму і Донбасу будуть вирішуватися на переговорах президентів двох держав.
Але при цьому наголошується, що українські та західні дипломати з обережністю ставляться на подібні сигнали Кремля. Є припущення, що такими заявами російська сторона хоче просто виграти час, щоб перегрупувати свої війська і організувати нову хвилю наступу.
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