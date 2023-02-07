glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Благають": РФ просить Україну сісти за стіл переговорів - Данілов

7 лютого 2023, 00:20
Секретар РНБО заявив, Кремль усвідомлює те, що Росія не може домогтися успіху на фронті.
Данилов, Путін
РФ благає Україну про початок переговорів / Колаж фото УНІАН

Російські окупанти не можуть досягти успіху на фронті і вже "благають про переговори". Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє Radio NV.

"Тому сьогодні благають. Беруть цілий пул переговірників. Вони зараз ведуть величезну роботу з певними групами, щоб вони вступили в переговори. Вже і Бразилія, і кого тільки немає в посередництві", - говорить Данілов.

Однак Україна не буде йти на поступки РФ у цьому питанні, якщо Кремль не виконає вимоги президента Володимира Зеленського. Данілов назвав 4 головні вимоги, виконання яких необхідно для початку переговорів з РФ.

"Звільнити всі наші території, які на сьогодні тимчасово окуповані. Відповідальність через трибунал тих людей, які все це затіяли, які вбивають дітей, літніх людей, жінок, які до військової справи не мають ніякого відношення. Гарантії безпеки нашої країни - обов'язково. І відповідальність - це четвертий фактор", - пояснив Данілов.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що Росія шантажує Україну і намагається змусити Київ сісти за стіл переговорів з Москвою.

Країна-окупант загрожує українській державі новою хвилею ескалації війни. Кремль йде на такий крок, оскільки розуміє провал своїх загарбницьких планів.

До слова, німецькі журналісти видання Welt написали, що Шольц збирається продовжувати переговори з Путіним.

За їхніми даними, останні розмови проходили в недружньому тоні - глава Кремля знову натякнув на свої плани захопити силою території України.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії Олексій Данілов мирні переговори з Росією
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

00:52

"Відключення електрики можуть бути тривалими": у Yasno зробили тривожний прогноз щодо світла

00:20

"Благають": РФ просить Україну сісти за стіл переговорів - ДаніловВідео

00:04

Тотальне безгрошів'я ходить по п'ятах: жіночі імена, які несуть в собі карму бідностіВідео

06 лютого, понеділок
23:40

"Кремль йде ва-банк": Подоляк заявив про початок вирішального етапу війни в УкраїніВідео

23:14

Росія намагається оточити Бахмут: Зеленський розповів про бійню з окупантамиВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

23:12

Ракети та літаки: Кулеба назвав головні запити України в МюнхеніВідео

23:09

У Москві чоловік ледь не викрав тіло Леніна з мавзолеюВідео

22:55

Який колір волосся зараз в моді: 5 чарівних відтінків 2023 з омолоджувальним ефектом

22:00

Зеленський покине Україну: в ЄС почали активну підготовку до приїзду президентаВідео

Реклама
21:43

"Дайте номер картки": Гордон скаржиться на фінансову кризу, українці обурилися в мережіВідео

21:41

ЗСУ звільнять Крим у 2023 році: Світан назвав 2 ймовірних сценаріїВідео

21:11

Чому не можна залишати ліжко незаправленим - про що говорить давня прикметаВідео

21:09

"Офіційно оголосили порядною людиною": блогершу в РФ засудили до 8 років в'язниці за правду про війнуВідео

20:56

Доля нагородила щасливим життям: які 4 імені є довгожителямиВідео

20:50

Під Соледаром трагічно загинув український захисник: у нього залишилося двоє діток і вагітна дружинаВідео

20:35

Логістиці РФ кінець: що означає надання Україні боєприпасів GLSDB

20:26

"Загроза висока": РФ може обстріляти Україну ракетами - ГенштабВідео

20:25

Пухкі щічки та брови-ниточки: Джамала показала, як виглядала в 16 років

20:16

Під Бахмутом "вагнерівці" жорстоко сокирою вбили свого командираВідео

20:15

Кава з молоком: секрет правильного приготування улюбленого напоюВідео

Реклама
19:35

Різдво перенесуть: українська греко-католицька церква переходить на новий календарВідео

19:20

Більшості з нас доведеться воювати, у нас з вами немає виборуПогляд

19:17

"Ескалація зростає, а шанси на мир зменшуються": в ООН зробили тривожний прогноз щодо війни в УкраїніВідео

19:08

Дмитро Комаров представить авторський документальний проєкт "Рік" на "1+1 Україна"Відео

19:02

В Україні може статися сильний землетрус: сейсмолог назвав два небезпечних містаВідео

19:01

"Його там просто приб'ють": таролог пояснила, чому Путіна чекає сумний кінецьВідео

18:55

Повторний наступ буде по всій лінії фронту - СвітанВідео

18:44

Бейонсе встановила світовий рекорд на Греммі-2023

18:23

Росія готує новий наступ: Зеленський терміново провів засідання СтавкиВідео

18:12

Напали на Україну: Аллегрова відмовилася влаштовувати пляски для росіян у МосквіВідео

18:05

Чеченський диктатор Кадиров літав грітися на Мальдівах - "Радіо Свобода"Відео

17:56

"Російський ленд-ліз": експерт розповів, як окупанти забезпечують ЗСУ своєю рідкісною технікоюВідео

17:51

Дають Путіну шанс: експерт назвав причину відмови Україні у поставках ракет до 300 кмВідео

17:46

ЗСУ можуть вийти з Бахмута: експерт назвав одну найголовнішу умовуВідео

17:32

Зірка "Емілі в Парижі" прогулялася в одязі від українського брендуВідео

17:31

Дочка - "халк" путіністки Шукшиної прийшла на шоу, де Кудрявцева помацала її за філейні частиниВідео

17:16

У Туреччині будинки руйнуються на очах, люди розбігаються: у світі стався ще один потужний землетрусВідео

17:06

Блищатиме, як новий: 5 способів, як відмити наліт від чаю в термосі

16:43

ЗСУ ліквідували російського генерала-десантникаВідео

16:42

Як відмовитись від повістки, щоб не відповідати перед законом: адвокат назвав умовиВідео

Реклама
16:36

"Трапиться новий котел": тиждень буде гірким, до 24 лютого готується "пекло" - гороскоп для УкраїниВідео

16:28

Чоловічий одяг в жіночому гардеробі: що можна взяти без докорів сумління для стильного образуФото

16:28

Пригожин викликав Зеленського на "дуель в небі" і заявив про відведення військВідео

15:53

Мороз стане нестерпним: на Україну насувається холодригаВідео

15:46

22 січня зробив їй пропозицію, а потім загинув: Нікітюк потрясла трагічною історією нареченого подруги

15:46

Арнольд Шварценеггер на позашляховику збив жінку-велосипедиста

15:07

"Стала схожа на діда": коханка Путіна Кабаєва спантеличила дивним зовнішнім виглядомВідео

15:07

Хто це: шанувальники злякалися при вигляді Мадонни на церемонії ГремміВідео

14:45

Гороскоп на завтра 7 лютого: Водоліям - маніпуляції, Ракам - надзвичайну енергіюВідео

14:34

Ще сильніше: у Туреччині стався повторний землетрусВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Арестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новини
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти