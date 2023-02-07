"Благають": РФ просить Україну сісти за стіл переговорів - Данілов

Секретар РНБО заявив, Кремль усвідомлює те, що Росія не може домогтися успіху на фронті.

РФ благає Україну про початок переговорів / Колаж фото УНІАН

Російські окупанти не можуть досягти успіху на фронті і вже "благають про переговори". Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє Radio NV.

"Тому сьогодні благають. Беруть цілий пул переговірників. Вони зараз ведуть величезну роботу з певними групами, щоб вони вступили в переговори. Вже і Бразилія, і кого тільки немає в посередництві", - говорить Данілов.

Однак Україна не буде йти на поступки РФ у цьому питанні, якщо Кремль не виконає вимоги президента Володимира Зеленського. Данілов назвав 4 головні вимоги, виконання яких необхідно для початку переговорів з РФ.

"Звільнити всі наші території, які на сьогодні тимчасово окуповані. Відповідальність через трибунал тих людей, які все це затіяли, які вбивають дітей, літніх людей, жінок, які до військової справи не мають ніякого відношення. Гарантії безпеки нашої країни - обов'язково. І відповідальність - це четвертий фактор", - пояснив Данілов.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що Росія шантажує Україну і намагається змусити Київ сісти за стіл переговорів з Москвою.

Країна-окупант загрожує українській державі новою хвилею ескалації війни. Кремль йде на такий крок, оскільки розуміє провал своїх загарбницьких планів.

До слова, німецькі журналісти видання Welt написали, що Шольц збирається продовжувати переговори з Путіним.

За їхніми даними, останні розмови проходили в недружньому тоні - глава Кремля знову натякнув на свої плани захопити силою території України.

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