РФ масово використовує заборонену зброю: посол розкрив грубі порушення на фронті

Росія систематично використовує хімічну зброю проти ЗСУ, щоб деморалізувати військових та змусити покинути оборонні позиції, сказав посол.

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Росія жорстоко порушує Конвенцію про хімічну зброю / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського

Росії продовжує застосовувати токсичні хімічні речовини проти Збройних Сил України, заборонені Конвенцією про хімічну зброю. Про це заявив посол України в Нідерландах Олександр Карасевич на 105-й сесії Виконавчої ради ОЗХЗ, пише "Укрінформ".

За його словами, російські окупанти збільшують кількість і розширють територію використання токсичних речовин, що також є порушенням конвенції. Росія систематично використовує хімічну зброю проти ЗСУ, щоб деморалізувати військових та змусити покинути оборонні позиції.

"Лише в 2024 році ми зафіксували 346 випадків застосування токсичних хімічних речовин – це еквівалентно 6 порушенням РФ конвенції на день. Застосування хімічної зброї розглядається ворогом як засіб досягнення тактичної переваги і деморалізації ЗСУ. Мета застосування - отруєння військовослужбовців ЗСУ та виштовхування їх з укріплених позицій", - наголосив посол. відео дня

Карасевич зазначив, що станом на 1 березня розслідуються 1060 випадків застосування хімічних речовин Росією, при цьому підтверджено 72 факти такого використання. Окупанти доставляють боєприпаси із хімікатами безпілотниками, які скидають газові гранати типу К-51.

"Станом на лютий 2024 року – 946 випадків надання медичної допомоги українським військовослужбовцям у зв’язку з отруєнням невідомою речовиною, що сталися в районах бойових дій, зареєстровані в закладах охорони здоров’я України", - зауважив посол.

Карасевич також наголосив на тому, що Україна вважає задокументовані випадки та звернення військовослужбовців ЗСУ за медичною допомогою систематичним порушенням конвенції, яке потребує негайного реагування міжнародної спільноти. Уряд України збирає докази, пов'язані з порушеннями Росією та використання хімічної зброї та планує подати їх до технічного секретаріату ОЗХЗ та держав-учасниць.

Що таке хімічна зброя? Хімі́чна збро́я — вид зброї масового ураження, дія якої заснована на токсичних властивостях хімічних речовин. Визначальними складовими хімічної зброї, є так звані бойові отруйні речовини, носії хімікатів (найчастіше — хімічні снаряди), а також відповідні прилади і пристрої керування, які використовуються для доправлення хімічної зброї до цілі, пише Вікіпедія. Різновидом хімічних боєприпасів є бінарні пристрої, які споряджаються двома нетоксичними або малотоксичними речовинами — напівпродуктами для отримання цільової отруйної речовини. У боєприпасі ці речовини відокремлені одна від одної і змішуються для отримання токсичного агенту вже під час доправлення боєприпасу до цілі.

Застосування Росією хімічної зброї проти ЗСУ

Нагадаємо, окупанти в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" все частіше використовують заборонені снаряди з отруйними речовинами для атак на позиції ЗСУ. Командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив про шість скидів боєприпасів із хімічною речовиною хлорпікрином за добу 8 лютого.

Також Україна представила докази порушення Росією Конвенції про заборону хімічної зброї 1993 року. Представник Центру дослідження розповів про збільшене використання російськими загарбниками газових гранат із смертельними речовинами, включаючи нові гранати РГ-Во з хлорацетофеноном.

Крім цього, раніше російські окупанти використали хімічну зброю на двох напрямках фронту в Україні - в Сватівському та Бахмутському напрямках. Аналітики Deep State повідомляють про використання хлорпікрину, який РФ вже використовувала проти українських військ.

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