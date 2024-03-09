Спецсили ЗСУ вибили росіян на півдні: знищено укріплення ворога разом із технікою

Ударом ЗСУ також було знищено FPV-дронами замасковану техніку окупантів.

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Удар по окупантах на півдні / Скріншот Стратком

На одній з ділянок фронту на південному напрямку українські захисники змусили російських окупантів відступити та покинути свої позиції.

Вдалими діями відзначилися бійці Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Про це йдеться в повідомленні в Telegram Управління стратегічних комунікацій Апарату головкому ЗСУ.

Зазначається, що на південному напрямку бійці ЗСУ знищили бліндаж окупантів, що змусило росіян залишити позиції.

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Крім того, було знищено FPV-дронами замасковану техніку окупантів.

"Дістанемо і під землею. Буквально. FPV-дронами знищено бліндаж окупантів, що змусило росіян залишити позиції. Крім того, спалено замасковану техніку. Бойова робота Сил спеціальних операцій Збройних сил України на південному напрямку", - йдеться в повідомленні.

Дивіться відео - удар по окупантах РФ:

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Що таке Сили спеціальних операцій ЗСУ ССО - окремий рід сил у складі Збройних сил України. До його складу входять частини спеціального призначення та підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій, які комплектуються спеціально навченими фахівцями. Вони мають спеціальні спроможності у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, подекуди політично чутливих операцій, що проводяться командуванням ССО.

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося про те, що у РФ рекордні втрати: три бригади ЗСУ зломили штурм РФ на сході. Українські бригади перейшли від відступу до активної оборони, розвернулися і дали відсіч.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у РФ великі втрати на сході. За добу ворог завдав 18 авіаударів, провів 52 бойових зіткнення, здійснив 1142 артобстріли.

Як повідомлялося раніше, головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що ЗСУ планують відбити втрачені позиції відразу на декількох напрямках. Головне завдання ЗСУ полягає в нанесенні значних втрат російський окупантам в живій силі і техніці.

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