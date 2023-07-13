Розбірки у Шойгу: генерала РФ вигнали з посади після критики командування

Слізливу скаргу генерала Івана Попова опублікував депутат Держдуми Андрій Гурульов.

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Івана Попова вигнали за наказом Сергія Шойгу / Колаж: Главред, Фото: УНІАН , mil.ru

Командувача 58-ї загальновійськової армії південного військового округу збройних сил РФ генерал-майора Івана Попова відсторонили від командування після того, як він "на самому верху" висловив претензії і "позначив всі проблемні питання" окупантів в Україні.

Слізливу скаргу російського генерала-окупанта в Telegram опублікував депутат і член комітету з оборони в Держдумі Андрій Гурульов.

Попов записав аудіозвернення і поскаржився на те, що його відсторонили від посади, а наказ про це міністра оборони Сергія Шойгу "сфабрикували за один світловий день".

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"Чесно вам кажу: виникла складна ситуація зі старшим начальством, коли треба було або змовчати і зневіритися, і приховати те, що вони не хотіли почути, або назвати речі своїми іменами", — плачеться путінський генерал.

Він також заявив, що "не мав права брехати в ім'я" знищених російських окупантів і "позначив всі проблемні питання, що існують на сьогоднішній день в армії". Серед них він назвав відсутність контрбатарейної боротьби, відсутність станцій артилерійської розвідки і масову загибель і каліцтва військових РФ.

"Також порушив ще низку інших проблем, висловив це на найвищому рівні — відверто, гранично жорстко. У зв’язку з цим, мабуть, старші начальники відчули в мені небезпеку якусь… і мене позбулися. Як сказали сьогодні багато командирів полків дивізії — нашу армію не змогли пробити з фронту військовослужбовці ЗСУ, нас ударив з тилу наш старший начальник, зрадливо і підло обезголовивши армію у найважчий і найнапруженіший момент", — додав Попов.

Нагадаємо, раніше стало відомо про несподівану кандидатуру на посаду глави МО РФ.

"Зрозуміло, що дні Шойгу і Герасимова в міноборони і генштабі полічені. Хто прийде на зміну Шойгу (говорять про Дюміна, але у мене є на цей рахунок великі сумніви) — невідомо. Але те, що внутрішньоелітний баланс зміниться — це абсолютно точно", — не виключив Андрій Золотарьов.

Раніше повідомлялося, що після провалу заколоту ПВК "Вагнера" російські Telegram-канали обговорюють, що Кремль міг пообіцяти за це звільнення міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

Натомість "Z-пропагандисти" вже почали шукати заміну Шойгу. На їхню думку, новим міністром оборони РФ стане колишній охоронець Путіна, а нині губернатор Тульської області Олексій Дюмін.

Нагадаємо, ватажок ПВК Вагнер Євген Пригожин був у сказі після того, як російські військові нібито за наказом міноборони РФ обстріляли тиловий табір "вагнерівців". Пригожин оголосив справжню "війну" міноборони РФ і пригрозив знищенням "ворогів".

Він заявив, що хоче розправитися з тими, хто "зганьбив Росію" і "повісити їх на Красній площі".

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