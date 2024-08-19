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Музикант-воїн Yarmak зустрівся з полоненим окупантом, який виявився його фаном

Анна Підгорна
19 серпня 2024, 17:34
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Олександр Ярмак захотів почути особисто, що цей "персонаж" робить на українській землі.
Yarmak, Ярмак
Yarmak новини - Ярмак поговорив з окупантом, який виявився його шанувальником / колаж: Главред, фото: instagram.com/yarmak_music

Український репер і воїн ЗСУ Yarmak зустрів незвичайного фаната своєї творчості. Ним став окупант, якого взяли в полон на Покровському напрямку.

Про це Ярмак розповів на своєму YouTube-каналі. Після мінометного обстрілу позицій окупантів українські захисники взяли поранених солдатів країни-окупанта в полон. Серед них виявився російський військовополонений із міста Саяногорськ, Республіки Хакасія - шанувальник творчості Ярмака.

Музикант-воїн вирішив поговорити з полоненим окупантом і з'ясував, що той провоював на фронті три дні. Контракт на службу, за його словами, він підписав у стані сильного алкогольного сп'яніння в надії на великі виплати від країни-агресора. Окупант розповів, що "поважає" Ярмака за його творчість, знає напам'ять його треки російською та українською мовами, та закликав росіян не воювати з Україною на злочинній війні.

відео дня

"Це мало колись статися, тому що відео "Сердце пацана" на YouTube має 233 мільйони переглядів, 25% яких з Росії. Я впевнений, це не перший випадок. Хочу висловити слова поваги бійцям 35-го полку Національної гвардії України і роті оперативного призначення. Саме вони взяли в полон цього персонажа на Покровському напрямку. Я на Донеччині, приїхав поговорити зі своїм фанатом і запитати, що він забув на українській землі", - каже Yarmak.

Ярмак розмовляє з полоненим окупантом
Yarmak новини - Ярмак поговорив з окупантом, який виявився його шанувальником / скріншот YouTube

Хто такий YARMAK?

YARMAK (Олександр Ярмак) - український репер. Вступив до лав ЗСУ в перші дні повномасштабної війни, брав участь у боях на Харківському напрямку. Служить аеророзвідником, з 2023 року очолив взвод операторів FPV-дронів.

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Раніше стало відомо, що музикант Віктор Бронюк, лідер гурту ТіК, звільнився із ЗСУ. Артист, який був на службі понад рік, пояснив своє рішення повернутися до цивільного життя.

Також пораненого актора-воїна Андрія Валенського пограбували шахраї. Про це розповів сам воїн - аферисти обманом виманили у нього велику суму грошей, яку Валенський планував витратити на лікування.

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