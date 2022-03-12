Розстрілювали мирні українські міста: російських окупантів масово звільняють заднім числом

Війська Росії / Reuters

Росія вже 17-й день руйнує українські міста і вбиває мирне населення.

Окупантів, які жорстоко знищували міста, звільняють заднім числом, повідомляє оперативно- тактичне грунтування Схід.

Зокрема, росіяни, які віддавали накази і розстрілювали мирні українські населені пункти, звільняють заднім числом.

Таким чином вони намагаються уникнути відповідальності за військові злочини.

Однак зазначається, що це їм не допоможе.

"Такими дешевими маніпуляціями вони навряд чи зможуть змити кров невинних зі своїх рук", - йдеться в повідомленні.

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Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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