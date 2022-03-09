Кількість жертв серед цивільного населення України перевищила тисячу: в ООН назвали сумні цифри

В ООН назвали цифри жертв серед цивільного населення України / УНИАН

Управління Верховного комісара ООН з прав людини станом на 7 березня зафіксувало від початку вторгнення Росії в Україну 1335 жертв серед цивільного населення країни, з яких загинуло 474 особи та 861 поранено.

Серед убитих - 97 чоловіків, 54 жінки, 8 хлопчиків та 4 дівчинки, а також 17 дітей та 294 дорослих, стать яких поки що невідома, повідомили в Управлінні Верховного комісара.

Поранено 861 особу (76 чоловіків, 55 жінок, 11 дівчат і 3 хлопчики, а також 30 дітей та 686 дорослих, стать яких поки що невідома).

У Донецькій та Луганській областях убито 96 і поранено 449 осіб.

На території "Л/ДНР" - 136 жертв (24 убитих та 112 поранених).

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У решті регіонів України (місто Київ, Черкаська, Чернігівська, Харківська, Херсонська, Київська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Запорізька та Житомирська області) зафіксовано 790 жертв (378 убитих та 412 поранених).

Зазначається, що більшість смертей та поранень спричинені застосуванням вибухових речовин із великою площею враження, зокрема обстрілами з важкої артилерії та реактивними системами залпового вогню, а також ракетними та повітряними ударами.

читайте такожУ США з'ясували, чи є підстави вважати, що Путін збожеволівВ ООН вважають, що реальні цифри жертв значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають бої, ускладнене. Це стосується, зокрема, міст Волноваха, Маріуполь, Ізюм, де, за деякими даними, є сотні жертв серед цивільного населення.

Нагадаємо, у Сумах під час авіаудару загинув неодноразовий чемпіон України з боротьби самбо Артем Прийменко. Про це повідомив тренер Євген Леоненко.

Також ми повідомляли, що у вівторок, 8 березня у Вовчанському районі на Харківщині російські окупанти висадили десантно-штурмову групу з 3 вертольотів. 120 осіб планували рухатися до Харкова. Терроборонівці та підрозділи Сухопутних військ ЗСУ ліквідували 70 осіб прямо на місці.

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