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"Він розгублений, але ще небезпечний": Маломуж пояснив, чому Путін вже не може відступити в Україні

4 січня 2023, 04:10
У диктатора РФ уже немає вибору, він змушений "грати вдовгу" і задіювати для цього усі ресурси, каже український генерал.
Владимир Путин, Николай Маломуж
Путін розгублений, але ще небезпечний, зазначає генерал Маломуж/ Главред, сайт Кремля

Російський диктатор Володимир Путін болісно переносить поразки своєї окупаційної армії в Україні, проте відступити уже не може. Програш на фронті означає для глави Кремля падіння його режиму.

Про це розповів генерал армії, керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках Микола Маломуж в інтерв’ю ТСН.ua. Він зазначає: найперше по главі Кремля болісно вдарило те, що армії РФ довелося відступити з Київської, Чернігівської і Сумської областей.

"Це був перший удар, психологічний удар. Він був дуже розгублений, прямо скажу. І, за даними моїх каналів, він деякою мірою шкодував, що вплутався у таку велику кампанію. Але вибору у нього немає. Тому що програш на фронті – це падіння його режиму", – зазначає Маломуж.

Тепер Путін не може відступити і стягує усі ресурси, готуючись до затяжної війни.

"Він уже вимушений іти на велику війну, грати вдовгу, генеруючи для цього всі ресурси: і військовий, і людський, і технологічний. І підтягуючи якісь позиції, можливо, третіх країн, яких практично немає, за виключенням Ірану і Північної Кореї", – каже генерал.

Хто такий Микола Маломуж

Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Проте в Росії стає усе менше можливостей для успішного наступу. Тому Путін хоч і намагається демонструвати впевненість, насправді відчуває велике розчарування і розгубленість. Він бачить величезні проблеми і кидається в різні боки. Глава Кремля ще небезпечний і має багато сил, проте у нього вже немає перспектив якихось перемог, наголосив Маломуж.

Раніше військовий експерт Олег Жданов зазначав, що РФ змінила основну тактику у війні і готує новий наступ. Путін змінив тактику ведення війни проти України. Він готує мобілізованих окупантів до нового великого наступу, а тим часом через нестачу високоточних ракет намагається виснажити українців атаками дронами-камікадзе і старими ракетами.

Нагадаємо, постійний представник Польщі в Організації Об’єднаних Націй Кшиштоф Щерський розповів, як засадити диктатора РФ за ґрати. Він зазначає, що спочатку світ повинен визнати російський імперіалізм ідеологією, яка загрожує світовому порядку, як раніше був визнаний німецький нацизм. Це дозволить віддати Путіна та інших воєнних злочинців під міжнародний суд.

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