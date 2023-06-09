УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Пояс безпеки" для України на території РФ буде за декілька років – Світан

Альона Вороніна
9 червня 2023, 13:00 оновлено 9 червня, 13:19
232
Зоною безпеки для України стануть 5 російських регіонів. Крім нинішніх подій у Бєлгородській області, скоро почнуться рейди до Брянської і Курської областей.
Украинские военные, Роман Свитан
"Пояс безпеки" для України на території РФ буде за декілька років, зазначає Світан/ колаж: Главред, фото: 53 ОМБр імені Володимира Мономаха, скрін

"Пояс безпеки" для України на території регіонів країни-агресорки Росії може з’явитися за декілька років. А паралельно з цим в РФ почнуться процеси розпаду. 21 республіка в складі Російської Федерації може заявити про своє суверенне самовизначення.

Про це розповів полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан в інтерв'ю Главреду. За його словами, поясом безпеки для України можуть стати 5 російських регіонів – Брянська, Курська, Бєлгородська, Воронезька і Ростовська області.

Світан зазначає, що крім подій, які зараз відбуваються у Бєлгородській області, найближчим часом також будуть рейди до Брянської і Курської областей.

"У Воронезькій та Ростовській областях події розгортатимуться після того, як українські війська звільнять Донбас або відріжуть Донецьку й Луганську області від Росії. Один із варіантів звільнення Донбасу – вихід на Луганськ уздовж Сіверського Дінця з просуванням на Дон і Ростов. Якщо вдасться здійснити маневр, можуть з'явитися республіки у Ростовській області або на Кубані, а далі, можливо, приєднається Ставропольський край", – зазначає Світан.

Він наголосив, що світова спільнота підтримає такий пояс безпеки, який буде представлений новими республіками або землями. Світан зазначив, що у народів Росії є право на самовизначення, і вони зроблять свій вибір.

"Швидко нічого не буде, знадобиться час. Подібні процеси не відбуваються спонтанно. Думаю, на це піде декілька років. Паралельно почнеться розпад Російської імперії, і з'являться вільні Бурятія, Байкал або ж Татарстан, Ічкерія, Башкирія, Інгрія...", – зазначив полковник запасу.

Хто такий Роман Світан

Роман Світан (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Також він наголосив, що у країні-агресорці Росії є багато течій, які вкінці кінців розірвуть імперію зсередини. Зрештою 21 республіка, яка входить до складу РФ, може заявити про своє суверенне самовизначення (Російська Федерація складається з 83 суб'єктів, 21 з яких є республіками, загалом республіки займають 28,6 % території Росії – ред.).

Дивіться відеоверсію інтерв'ю з Романом Світаном:

Можливість розпаду РФ

Раніше міністр оборони Олексій Резніков прогнозував, що на країну-агресора РФ чекає розвал, а багато її колишніх регіонів оголосять про незалежність. Він упевнений в тому, що на відміну від США і ФРН, Росія – це неприродне утворення, зібране примусово.

Російський правозахисник Марк Фейгін зазначав, що ЗСУ повинні підштовхнути країну-агресорку Росію до падіння режиму російського диктатора Володимира Путіна і до повного розвалу держави-окупанта. Якщо не вдасться здобути повну перемогу над Кремлем, то нинішня війна точно буде не останньою.

У той же час екснардеп, командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош зазначає, що розпад Росії стане головним гарантом того, що Україну у найближчі десятиліття не спіткає нова велика війна. Проте це не означає, що на нашу державу не чатуватимуть нові небезпеки. Існуватиме небезпека з боку нових утворень, на які розпадеться РФ. Щоб убезпечити Україну, потрібно відрізати цим новим утворенням доступ до Чорного моря.

Дипломат, керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко зазначав, що контрнаступ ЗСУ може запустити в РФ період напіврозпаду, а потім і розпаду. У кращому для Кремля випадку після початку наступу захисників України в РФ може змінитися політичний режим, але після цього все одно відбудеться розпад країни-окупанта.

Читайте також:

новини Росії війна в Україні вторгнення Росії розвал Росії розпад Росії Роман Світан
Реклама

Головне за день

Україна досягла прогресу на південному напрямку, але має втрати техніки – Bloomberg

Україна досягла прогресу на південному напрямку, але має втрати техніки – Bloomberg

14:26 Україна
"Пояс безпеки" для України на території РФ буде за декілька років – Світан

"Пояс безпеки" для України на території РФ буде за декілька років – Світан

13:00 Україна
Шольц, Макрон і Дуда поїдуть до Парижа обговорити гарантії безпеки України - Politico

Шольц, Макрон і Дуда поїдуть до Парижа обговорити гарантії безпеки України - Politico

12:33 Світ
Всі головні новини

Останні новини

14:32

"Жінки такі непостійні": Кошовий оцінив відхід Кравець з "Кварталу 95"

14:26

Україна досягла прогресу на південному напрямку, але має втрати техніки – BloombergВідео

14:07

Будуть ягоди, як п'ять копійок: чим підгодувати літню малинуВідео

13:40

"Пройде через пекло": Серга взяв на перевиховання Лободу, яка довго жила в РФВідео

13:00

"Пояс безпеки" для України на території РФ буде за декілька років – СвітанВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

12:38

Що буде якщо кожен день пити газовану воду: результати дослідження дивують

12:35

15 хвилин і готово: навіщо люди ставлять на плиту сковороду з сіллю

12:33

Шольц, Макрон і Дуда поїдуть до Парижа обговорити гарантії безпеки України - Politico

12:05

"Переговори неможливі": Путін натравив на себе Захід підривом Каховської ГЕС – генералВідео

Реклама
11:30

"Немає пограбування": боксерський чиновник "обламав" Ломаченко з ураженнямВідео

11:29

На війні з окупантами Вінниччина втратила ще чотирьох своїх захисників

11:07

Головоломка на швидкість: лише найуважніші знайдуть число 264 за 3 секунди

11:01

Бізнесмен і меценат Роман Фелик поповнив автопарк швидкої допомоги міської лікарні Краматорська

11:01

Ополченці візьмуть Шебекіно та підуть на Білгород, РФ втратить 5 регіонів – СвітанЕксклюзив

10:48

Жінка закип'ятила білу футболку зі скибочками лимона: результат шикарнийВідео

10:25

Вода на Херсонщині починає спадати: за ніч рівень знизився на 20 см – ОВАФотоВідео

10:22

"10 років Афгану повторили за рік": пілот армії РФ дезертирував і озвучив втратиВідео

10:21

"Хотіли полякати, але щось пішло не за планом": Каховську ГЕС підірвали диверсанти РФ - СБУВідео

10:20

Гороскоп на завтра 10 червня 2023: Тельці - не лінуйтеся, Левам - раптовий дохідВідео

10:13

Співачка розчулилася: дочка Pink виступила з нею на сценіВідео

Реклама
09:45

Лікарі розводять руками: у Мережі дізналися про останні результати обстеження Путіна

09:37

Чи будуть в Україні влітку кавуни: аграрії пояснили вплив на врожай підриву ГЕСВідео

09:09

Чи розмістить НАТО свої війська в Україні: про гучну заяву РасмуссенаПогляд

09:03

ЗСУ провели контрнаступальні операції на трьох ділянках фронту - ISW

08:58

Складки на кросівках можна легко прибрати: в Мережі в захваті від способуВідео

08:54

Подоляк пояснив, чому контрнаступ ЗСУ буде ефектним і ефективнимВідео

08:47

Наслідки підриву ГЕС для нас будуть страшні, а для росіян катастрофічні – ДаніловВідео

08:20

Нічна ракетна атака по Україні: окупанти вдарили по Житомирщині, є жертва

08:16

Генерал Маломуж оцінив, чи є шанси у російських агресорів утримати захопленеВідео

07:42

Банкір спрогнозував, чи зможе підскочити долар до рівня 40 грнВідео

07:20

Загинув в Оленівці: у Чернігові попрощалися із захисником Азовсталі Миколою БарановськимВідео

06:45

Важливе про контрнаступ і інформаціюПогляд

06:40

США оголосять про пакет військової допомоги на $2 млрд - BloombergВідео

04:30

Потужна підготовка дає шанс ЗСУ звільнити південь найближчими місяцями - МаломужВідео

04:00

Яке сьогодні свято 9 червня: що відзначають у світі та кого вітати

03:30

Чим відіпрати плями від полуниці: 5 найкращих способів, щоб і сліду не лишилося

02:41

Як посадити кабачки хитрим способом: урожай буде величезним

02:05

Навіщо в рідке мило додають оцет: хитрість, яка заощадить гроші і часВідео

01:35

Огризко спрогнозував план Кремля на переговори з УкраїноюВідео

01:30

Зоряний час: 5-місячний син Періс Хілтон "затусив" на концерті світської левиці

Реклама
00:11

У Бердянську стався потужний вибух: росіяни підняли в небо вертольотиФотоВідео

08 червня, четвер
23:44

Які жінки подобаються чоловікам за 40 - з відповіддю може помилитися кожна друга

23:23

Будуть обмеження: Кривий Ріг через 1,5 місяці залишиться без водиВідео

23:22

Скарб господинь: навіщо в СРСР десятками збирали пластикові пакети і використовували повторно

22:59

ЗСУ пішли в контрнаступ - The Washington PostВідео

22:54

"Зручно гуляти в льолі": Камінська показалася в новому "як попало" образі

22:13

Росіяни вдарили ракетами по Умані: постраждалі у важкому станіФотоВідео

21:46

З'явилися нові дані про колосальні втрати Росії за останні 6 місяців в УкраїніВідео

21:35

"Святіше Папи Римського": російський генерал нахабно пригрозив підривом Київської ГЕСВідео

21:28

ЗСУ розбили окупантів Росії у районі Бахмута, але зазнали втрат - CNNВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Персони
Марк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новини
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Жіночі стрижкиМодні помилкиФарбування волосся
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти