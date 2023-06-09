"Пояс безпеки" для України на території РФ буде за декілька років – Світан

Зоною безпеки для України стануть 5 російських регіонів. Крім нинішніх подій у Бєлгородській області, скоро почнуться рейди до Брянської і Курської областей.

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"Пояс безпеки" для України на території РФ буде за декілька років, зазначає Світан/ колаж: Главред, фото: 53 ОМБр імені Володимира Мономаха, скрін

"Пояс безпеки" для України на території регіонів країни-агресорки Росії може з’явитися за декілька років. А паралельно з цим в РФ почнуться процеси розпаду. 21 республіка в складі Російської Федерації може заявити про своє суверенне самовизначення.

Про це розповів полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан в інтерв'ю Главреду. За його словами, поясом безпеки для України можуть стати 5 російських регіонів – Брянська, Курська, Бєлгородська, Воронезька і Ростовська області.

Світан зазначає, що крім подій, які зараз відбуваються у Бєлгородській області, найближчим часом також будуть рейди до Брянської і Курської областей.

"У Воронезькій та Ростовській областях події розгортатимуться після того, як українські війська звільнять Донбас або відріжуть Донецьку й Луганську області від Росії. Один із варіантів звільнення Донбасу – вихід на Луганськ уздовж Сіверського Дінця з просуванням на Дон і Ростов. Якщо вдасться здійснити маневр, можуть з'явитися республіки у Ростовській області або на Кубані, а далі, можливо, приєднається Ставропольський край", – зазначає Світан.

Він наголосив, що світова спільнота підтримає такий пояс безпеки, який буде представлений новими республіками або землями. Світан зазначив, що у народів Росії є право на самовизначення, і вони зроблять свій вибір.

"Швидко нічого не буде, знадобиться час. Подібні процеси не відбуваються спонтанно. Думаю, на це піде декілька років. Паралельно почнеться розпад Російської імперії, і з'являться вільні Бурятія, Байкал або ж Татарстан, Ічкерія, Башкирія, Інгрія...", – зазначив полковник запасу.

Хто такий Роман Світан Роман Світан (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Також він наголосив, що у країні-агресорці Росії є багато течій, які вкінці кінців розірвуть імперію зсередини. Зрештою 21 республіка, яка входить до складу РФ, може заявити про своє суверенне самовизначення (Російська Федерація складається з 83 суб'єктів, 21 з яких є республіками, загалом республіки займають 28,6 % території Росії – ред.).

Дивіться відеоверсію інтерв'ю з Романом Світаном:

Можливість розпаду РФ

Раніше міністр оборони Олексій Резніков прогнозував, що на країну-агресора РФ чекає розвал, а багато її колишніх регіонів оголосять про незалежність. Він упевнений в тому, що на відміну від США і ФРН, Росія – це неприродне утворення, зібране примусово.

Російський правозахисник Марк Фейгін зазначав, що ЗСУ повинні підштовхнути країну-агресорку Росію до падіння режиму російського диктатора Володимира Путіна і до повного розвалу держави-окупанта. Якщо не вдасться здобути повну перемогу над Кремлем, то нинішня війна точно буде не останньою.

У той же час екснардеп, командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош зазначає, що розпад Росії стане головним гарантом того, що Україну у найближчі десятиліття не спіткає нова велика війна. Проте це не означає, що на нашу державу не чатуватимуть нові небезпеки. Існуватиме небезпека з боку нових утворень, на які розпадеться РФ. Щоб убезпечити Україну, потрібно відрізати цим новим утворенням доступ до Чорного моря.

Дипломат, керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко зазначав, що контрнаступ ЗСУ може запустити в РФ період напіврозпаду, а потім і розпаду. У кращому для Кремля випадку після початку наступу захисників України в РФ може змінитися політичний режим, але після цього все одно відбудеться розпад країни-окупанта.

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