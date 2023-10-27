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Горіти будуть не тільки аеродроми: експерт назвав наступні цілі для ATACMS

Юрій Берендій
27 жовтня 2023, 02:30
Чи можуть передані України ракети ATACMS знищити Кримський міст. Експерт розповів про наступні цілі які можна знищити за допомогою американських боєприпасів.
аэродром, пожар
Експерт назвав наступні цілі для ATACMS / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Передані Україні ATACMS не зможуть зруйнувати Кримський міст через наявність касетної бойової частини. Для повного знищення мосту через Керченську затоку необхідно використати модифікацію ATACMS із дальністю 300 км та унітарною системою заряду.

Про це під час чату на Главреді розповів генерал-майор запасу, колишній заступник голови СБУ, експерт з питань національної безпеки Віктор Ягун.

"Передані нам ракети ATACMS здебільшого використовують для знищення особового складу та військової техніки. Як вони можуть бути застосовані, було продемонстровано на прикладі бердянської та луганської баз, де зберігалася авіаційна техніка окупантів. Це максимально можливий ефект", - вказує експерт.

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За його словами, передані Україні ATACMS можуть використовуватися для нанесення ударів по залізничних вузлах, де зберігається значна кількість боєприпасів, що можуть детонувати, внаслідок чого буде пошкоджено обладнання, зокрема залізничне.

Віктор Ягун робить висновок, що надана Україні станом на зараз версія ATACMS може бути застосована лише так.

"Все, що стосується підриву, ударів по будівлях і спорудах - не про касетні боєприпаси. Це - про ракети авіаційного базування, які передали нам Велика Британія і Франція і які активно використовуються нами по Криму", - робить висновок колишній заступник голови СБУ.

Він також повідомив, що для ураження Кримського мосту краще використати іншу модифікацію ATACMS.

"Зокрема, існує модифікація ATACMS із дальністю 300 км та унітарною системою заряду. Щоправда, вони не настільки потужні, щоб знищити щось дощенту. Але якщо, наприклад, вдарити по залізничному полотну, можна зруйнувати цілу його секцію, на ремонт якої знадобиться певний час. І це зупинить логістичний ланцюжок ворога. Але, на жаль, повністю міст не буде зруйновано"., - резюмує Віктор Ягун.

Хто такий Віктор Ягун

Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

Удари ATACMS по базах Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, внаслідок ударів армії України ракетами ATACMS по аеродромах російських окупантів у захоплених Бердянську та Луганську було знищено 7 вертольотів Ка-52 та два вертольоти Мі-8. Також 15 вертольотів – 8 Ка-52 та 7 Мі-8 – отримали пошкодження.

Водночас, спікер Командування ПС ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що в Росії можуть бути засоби протиповітряної оборони, які здатні збивати балістичні ракети ATACMS.

Також, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов оцінив перше застосування Україною далекобійних ракет ATACMS. Він підкреслив, що окупанти почали менше застосовувати вертольоти для атак після ударів ракетами ATACMS по аеродромах у Луганську та Бердянську.

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війна в Україні Віктор Ягун ATACMS
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