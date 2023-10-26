Генерал СБУ назвав несподіваний ефект від наявності у ЗСУ ракет ATACMS

Якби Україні дали 500 ракет ATACMS, то, можливо, ситуація на полі бою кардинально змінилася б, вважає Віктор Ягун.

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Ягун розповів, чи зміниться щось для України на полі бою з отриманням ракет ATACMS / Колаж: Главред, фото: 36-а ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського, Вікіпедія, facebook.com/yagunv

Україна отримала від США ракети ATACMS. Однак кардинально на полі бою ситуація з їх отриманням не зміниться. Ці ракети стануть більшою мірою морально-психологічною зброєю. Про це під час чату на Главреді розповів генерал-майор запасу, колишній заступник голови СБУ, експерт з питань національної безпеки Віктор Ягун.

"Якби Україні дали 500 ракет ATACMS, можливо, тоді щось кардинально і змінилося б. Але ми отримали їх набагато менше, тому нічого істотно не зміниться – це в основному морально-психологічна зброя, яка в певний момент може завдати удару по ворогу, і він буде змушений рахуватися з нами. Тобто це своєрідний морально-стримуючий фактор, не більше. Хоча, звичайно, перший удар ракетами ATACMS був досить ефективним", - пояснив він.

За словами Ягуна, варто враховувати кілька цифр. По-перше, одна ракета ATACMS коштує плюс-мінус один мільйон доларів залежно від модифікації.

По-друге, у американської армії всього лише чотири тисячі ATACMS, а це не так вже й багато.

"Комусь може не подобатися, що Україна отримала всього 20 ракет і 6 вже використовувала, але маємо те, що маємо. Ці ракети не будуть передаватися нам тисячами. Інша справа, що ATACMS - це ракети першого покоління, які, по-перше, мають певні обмеження в дальності польоту, а, по-друге, ми можемо їх використовувати виключно в межах України", - додав генерал-майор запасу.

Дивіться відео чату на Главреді з генерал-майором запасу СБУ Віктором Ягуном:

Хто такий Віктор Ягун Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

Україна отримала ракети ATACMS

Увечері 17 жовтня президент Володимир Зеленський підтвердив перше застосування Україною балістичних ракет ATACMS.

Відомо, що ракетні війська ЗСУ застосували ATACMS в ніч на 17 жовтня по аеродромах у Бердянську та Луганську. В результаті ударів ВКС РФ втратили щонайменше 9 гелікоптерів, спецтехніку, один "Панцир С2" з особовим складом тощо.

Речник командування ПС ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що в Росії можуть бути засоби протиповітряної оборони, які здатні збивати балістичні ракети ATACMS. Але, за його словами, "все потрібно перевіряти на практиці.

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