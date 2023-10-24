Окупанти терміново перекинули вертольоти з Криму: Данілов про перший удар ATACMS

Олексій Данілов оцінив перше застосування Україною далекобійних ракет ATACMS.

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Олексій Данілов оцінив удар ATACMS по окупантах РФ / Колаж: Главред, фото: РНБО, Вікіпедія

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов оцінив перше застосування Україною далекобійних ракет ATACMS.

Як підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону, окупанти почали менше застосовувати вертольоти для атак після ударів ракетами ATACMS по аеродромах у Луганську та Бердянську.

"Коли ми почали отримувати ATACMS, застосування першої партії перевищило всі очікування. Майте на увазі, що після цього зменшилися атаки, що стосується вертольотів, на наші війська", - зазначив секретар Радбезу. відео дня

Данілов також уточнив, що росіяни також перекинули в "безпечне місце" більшу частину вертольотів, які раніше перебували на території тимчасово окупованого Криму.

Що таке ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковому контейнері має індекс М39. ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і m142 HIMARS.

Раніше повідомлялося, що удар ATACMS по аеродрому Бердянська "задвухсотив" топ-офіцера ВКС РФ. Додатково по російських вертольотах вночі 17 Жовтня "відпрацював" боєкомплект загарбників.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ пояснили, чи може РФ збивати потужні ракети ATACMS. Юрій Ігнат пояснив, що росіяни мають ще радянські комплекси з-300в1, які з певними ракетами можуть впоратися з балістикою.

ВСУ застосували ATACMS в ніч на 17 жовтня по аеродромах у Бердянську та Луганську. В результаті ударів ВКС РФ втратили щонайменше 9 вертольотів, спецтехніку.

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