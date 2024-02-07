Ракета РФ летіла в напрямку Польщі: у Варшаві оголосили про рішення

Польща не може змиритися з тим, що в Україні йде війна, треба стимулювати збройову промисловість по всій Європі, сказали у Міноборони країни.

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Польща в повній бойовій готовності - Міноборони / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Польща після чергової ракетної атаки агресора Росії по Україні ухвалила рішення щодо переведення всіх систем свого захисту в режим повної бойової готовності. Варшава закликала підтримати Київ і стимулювати розвиток збройової промисловості Європи.

Віцепрем'єр-міністр, міністр національної оборони Республіки Польща Владислав Косиняк-Каміш повідомив, що з 7 лютого держава в режимі повної бойової готовності.

"Ми не можемо змиритися з війною в Україні. Ми не можемо ігнорувати той факт, що за нашим східним кордоном іде війна. Від сьогоднішнього ранку (7 лютого - ред.) усі системи безпеки у Польщі перебувають у стані повної готовності. Щойно спілкувався з оперативним командувачем Збройних сил - ми в повній бойовій готовності", - сказав глава польського Міноборони. відео дня

Також він закликав країни Заходу продовжувати підтримку України, яка підтримує безпеку Європи.

"Але нам потрібно стимулювати збройову промисловість по всій Європі. Не може бути, щоб вона була в стані сну, не може бути, щоб вона була в нормальному режимі функціонування, тому що нормального функціонування вже немає ані в Польщі, ані в Європі", - наголосив Владислав Косиняк-Каміш.

Росія атакувала Україну ракетами 7 лютого

Рано вранці в середу, 7 лютого, по всій Україні пролунала повітряна тривога. Російські війська підняли в повітря бомбардувальники Ту-95МС і вдарили ракетами. Прогриміли вибухи у Києві, Харкові, на Львівщині, Дніпропетровщині та Миколаївщині.

Пізніше РФ вдруге за ранок атакувала Україну - у Києві були удари по Дніпровському та Голосіївському району. Зафіксовано пошкодження житлових будинків.

Під ударом були 6 регіонів, є постраждалі та загиблі, повідомив президент Володимир Зеленський. На місцях працюють служби, які ліквідовують наслідки російської атаки.

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