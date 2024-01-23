Там, де може напасти РФ: Польща і Литва проведуть навчання в Сувалкському коридорі

Литва і Польща вже в квітні цього року мають намір провести маневри у стратегічно важливому Сувалкському коридорі, про що заявили лідери двох держав.

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Польща посилює охорону кордону - Дуда / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Вікіпедія

Литва і Польща спільними зусиллями проведуть військові навчання у Сувалкському коридорі, який вважається вразливим регіоном у разі нападу агресора Росії на східному фланзі НАТО.

У спільному інтерв'ю Delfi відповідну заяву зробили президенти обох держав - Гітанас науседа і Анджей Дуда.

"Я дуже радий, що президент Польщі дійсно щиро відгукнувся на бажання провести спільні навчання в цьому районі, який називається Сувалкський перешийок", - зазначив президент Литви. відео дня

Також він додав, що вже обговорив з польським колегою можливу дату навчань, які можуть бути проведені у квітні.

Президент Польщі Дуда сказав, що Польща з усією серйозністю ставиться до питання оборони Сувалкського перешийка і вже вживає заходів на даному напрямку.

"Ми відновлюємо обороноздатність Польщі саме в східній частині нашої країни. Там створюються нові підрозділи... Ми посилюємо польську військову присутність, ми посилюємо охорону кордону", - підкреслив Анджей Дуда.

Загроза нападу Росії на східний фланг НАТО

Раніше журналісти німецької газети Bild опублікували матеріал, в якому йшлося, що Німеччина готується до відбиття гібридної атаки РФ на східний фланг НАТО. Згідно зі сценарієм, атака на країни Балтії може статися в другій половині 2024 року, а кульмінація конфлікту буде в травні-червні 2025-го.

У НАТО оголосили про найбільші навчання з часів Холодної війни – Steadfast Defender 2024. Вони повинні розпочатися цього тижня. У маневрах візьмуть участь близько 90 тисяч військових, підключать десятки одиниць бойової техніки.

Країни Балтії готуються відбивати напад Росії - Литва, Латвія та Естонія побудують лінії оборони з бетонних бункерів на кордоні з країною-агресором. Такі укріплення повинні дозволити затримати противника до прибуття союзників.

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