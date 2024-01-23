УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Там, де може напасти РФ: Польща і Литва проведуть навчання в Сувалкському коридорі

Андрій Ганчук
23 січня 2024, 00:43
Литва і Польща вже в квітні цього року мають намір провести маневри у стратегічно важливому Сувалкському коридорі, про що заявили лідери двох держав.
Країни Балтії, Сувалкський коридор
Польща посилює охорону кордону - Дуда / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Вікіпедія

Литва і Польща спільними зусиллями проведуть військові навчання у Сувалкському коридорі, який вважається вразливим регіоном у разі нападу агресора Росії на східному фланзі НАТО.

У спільному інтерв'ю Delfi відповідну заяву зробили президенти обох держав - Гітанас науседа і Анджей Дуда.

"Я дуже радий, що президент Польщі дійсно щиро відгукнувся на бажання провести спільні навчання в цьому районі, який називається Сувалкський перешийок", - зазначив президент Литви.

відео дня

Також він додав, що вже обговорив з польським колегою можливу дату навчань, які можуть бути проведені у квітні.

Президент Польщі Дуда сказав, що Польща з усією серйозністю ставиться до питання оборони Сувалкського перешийка і вже вживає заходів на даному напрямку.

"Ми відновлюємо обороноздатність Польщі саме в східній частині нашої країни. Там створюються нові підрозділи... Ми посилюємо польську військову присутність, ми посилюємо охорону кордону", - підкреслив Анджей Дуда.

Загроза нападу Росії на східний фланг НАТО

Раніше журналісти німецької газети Bild опублікували матеріал, в якому йшлося, що Німеччина готується до відбиття гібридної атаки РФ на східний фланг НАТО. Згідно зі сценарієм, атака на країни Балтії може статися в другій половині 2024 року, а кульмінація конфлікту буде в травні-червні 2025-го.

У НАТО оголосили про найбільші навчання з часів Холодної війни – Steadfast Defender 2024. Вони повинні розпочатися цього тижня. У маневрах візьмуть участь близько 90 тисяч військових, підключать десятки одиниць бойової техніки.

Країни Балтії готуються відбивати напад Росії - Литва, Латвія та Естонія побудують лінії оборони з бетонних бункерів на кордоні з країною-агресором. Такі укріплення повинні дозволити затримати противника до прибуття союзників.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
новини Росії Литва новини Польщі
Реклама

Головне за день

Там, де може напасти РФ: Польща і Литва проведуть навчання в Сувалкському коридорі

Там, де може напасти РФ: Польща і Литва проведуть навчання в Сувалкському коридорі

00:43 Світ
МВА - про ситуацію біля Авдіївки: обстановка дуже складна, ворог знищує місто

МВА - про ситуацію біля Авдіївки: обстановка дуже складна, ворог знищує місто

23:41 Україна
Потужна магнітна буря затягується: країну атакував майже 7-бальний шторм

Потужна магнітна буря затягується: країну атакував майже 7-бальний шторм

23:06 Синоптик
Всі головні новини

Останні новини

01:31

Жовте стане білим: 3 способи довести унітаз до ідеального блиску

00:43

Там, де може напасти РФ: Польща і Литва проведуть навчання в Сувалкському коридорі

00:08

Залишиться хрустким і не пожовтіє: простий рецепт ніжного безе від шеф-кондитера

22 січня, понеділок
23:41

МВА - про ситуацію біля Авдіївки: обстановка дуже складна, ворог знищує місто

23:06

Потужна магнітна буря затягується: країну атакував майже 7-бальний шторм

Росія спробує почати війну проти НАТО після виборів у США - ГорбачРосія спробує почати війну проти НАТО після виборів у США - Горбач
22:37

Вину не визнав і вигадував відмазки: суд відправив під варту сина Гринкевича

22:35

Боррель відповів на впевненість Трампа закінчити війну в Україні за "24 години"

22:30

РФ скликала Радбез, щоб поскаржитися на допомогу Україні: в ООН їй влупили ляпаса

21:56

Як позбутися жахливого хропіння: з цим методом будете спати, як немовля

Реклама
21:54

Які джинси будуть в моді в 2024 році: стиліст Рябич назвала трендові моделі

21:38

Між ФРН і Францією вибухнули суперечки через Україну: в Bloomberg дізналися деталі

21:28

Людина згоріла живцем: росіяни жорстоко обстріляли ХарківщинуФото

20:54

Командувач Сирський про фронт: ситуація напружена, Росія бʼє артилерією і БПЛА

20:46

Зірка "Сутінків" Крістен Стюарт покидає акторську кар'єру заради мрії

20:46

Україна може отримати російські активи: в ЄС ошелешили приємними новинами

20:10

"Гринкевича московити затримали": скандальна Фаріон раптово накинулась на ДБР

20:09

Вийшов з перегонів: республіканці можуть висунути єдиного кандидата на виборах в США

19:42

Скільки води треба пити в день: призер світового чемпіонату розвіяв міф

19:33

Карма діє: в РФ дали "по хвосту" зрадниці Лоліті, їй довелося знову вибачатися

19:20

Кордон закриють на 50 років: уряд готує нові санкції проти Росії

Реклама
19:15

Місячний календар 23 січня 2024 року: чи можна починати в цей день серйозні справи

19:10

Як Росія стала залежна від ІрануПогляд

19:00

Дуже сильний вітер та снігопад: синоптики попереджають про небезпеку у деяких регіонах

18:50

FAVBET Tech розпочав співпрацю з майстернею дронів "Дронарня" новости компании

18:40

Майже френдлі-фаєр: окупанти ледь не перебили один одного на блокпосту

18:36

"Майже вся армія знищена": німецький топ-генерал дав прогноз війни на 2024 рік

18:31

"Вважайте це зізнанням": Лілія Ребрик розповіла про мінуси третьої вагітності

18:31

Абсолютно не шкідливо і навіть корисно: як зробити чіпси вдома

18:00

Глава Нацполіції розповів, чи потрібно мобілізувати поліцейських в ЗСУ

18:00

Ніколи не закачає: 3 поради, які перетворять поїздку на задоволення, а не в страждання

17:57

Збиток колосальний: на відновлення російського "Новатек" потрібні місяці - Reuters

17:46

Це цинічно і жорстоко: Зеленський розкрив деталі останньої розмови із Путіним

17:26

Медведєва "зачепив" указ Зеленського про "українську" Кубань: ниє і ображає

17:25

Роман Цимбалюк. Кремль залишився без скріпиВідеоблоги

17:16

Як навчитися не заздрити: порада від Наталії Холоденко

17:15

Українців намагаються ошукати на покупках: як не обманутися в супермаркетах

16:45

Одяг висохне в рази швидше: допоможе пластикова пляшка

16:34

"Пару мільйонів євро вивезти в Європу": El Кравчук жорстко пройшовся по Олегу Виннику

16:09

Україна може отримати 20 мільярдів євро допомоги від ЄС: на що підуть кошти

16:04

Кого потрібно пустити в будинок 23 січня, щоб життя почало поліпшуватися - прикмети

Реклама
15:44

Поламати життя: Карпачов пояснив, чому не можна лякати дітей Бабаєм

15:42

Премʼєр Словаччини пропонував Києву "поступитися" РФ територією: у МЗС відповіли

15:36

Якщо річ сіла після прання: найлегший спосіб врятувати одяг засобом для волосся

15:32

Алан Бадоєв та канал "1+1 Україна" оголосили дату всеукраїнської кінопрем’єри фільму "Довга Доба"

15:17

Весела головоломка для людей із високим IQ: лише одиниці знайдуть парасольку

15:12

"Фіалками мій найдорожчий син проросте": перше інтерв’ю матері загиблого поета та військового "Далі" КривцоваВідео

14:59

"Крим повернути неможливо": "опозиційний" кандидат у РФ зашкварився заявою

14:54

Яка температура повинна бути в холодильнику: найпростіший рада збереже продукти

14:51

Новообраний премʼєр Польщі Туск у Києві: привіз "подарунки"Відео

14:47

Зеленський видав указ про "українські" Кубань і Слобожанщину: деталі

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Війна з Росією
Росія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тиждень
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти