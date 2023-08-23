Дрони вночі атакували столицю РФ: є влучання у "Москва-Сіті"

Загалом до столиці країни-агресорки добралися три дрони. В РФ почали виправдовуватися, що "змогли кілька безпілотників збити".

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Дрони вночі атакували столицю РФ/ колаж: Главред, фото: скрін

У ніч на середу, 23 серпня, у столиці країни-агресорки Росії знову лунали вибухи. Москву атакували дрони. Один із них влучив у будівлю в "Москва-Сіті". Також російські окупанти повідомляють, нібито кілька дронів знищили.

Про атаку дронів розповіли у Telegram мер Москви Сергій Собянін та Міноборони країни-окупанта РФ, також про це повідомлялося у російських Telegram-каналах, де з’явилися відповідні відео.

Мер російської столиці каже, нібито було збито два безпілотники – один у Можайському районі, інший – у Хімкінському районі Московської області. Третій безпілотник нібито подавили засоби радіоелектронної боротьби, і він влучив у будівлю, яка будується в "Москва-Сіті".

відео дня

При цьому мер Москви каже, нібито постраждалих немає, було вибито кілька вікон у двох сусідніх п’ятиповерхівках.

У мережі повідомляють, що атаковану будівлю пошкоджено на рівні 10-15 поверхів.

Атака дронів на Москву/ скрін

Дивіться відео влучання дрона у Москві:

Атаки дронів на Москву

6 серпня Москва поскаржилася на атаку БПЛА – там перекривали аеропорт "Внуково". В аеропорту у Внуковому запровадили обмеження на виліт і приліт літаків. Як написали російські пропагандистські ЗМІ, через загрозу ударів безпілотників в аеропорту було запроваджено план "Ковер". Затримано 11 рейсів на виліт і 15 на приліт.

У ніч на 18 серпня дрон атакував Москву, пошкоджено "Експоцентр". Мер Москви Сергій Собянін заявив, що сили протиповітряної оборони збили безпілотник, а його уламки впали в зону "Експоцентру".

Нагадаємо, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначав, що прильоти у Москві нам на користь. За його словами, це може мати наслідки для російського політичного режиму і вплинути на вдалу російського диктатора Володимира Путіна.

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