УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Дрони вночі атакували столицю РФ: є влучання у "Москва-Сіті"

Альона Вороніна
23 серпня 2023, 06:44 оновлено 23 серпня, 06:47
763
Загалом до столиці країни-агресорки добралися три дрони. В РФ почали виправдовуватися, що "змогли кілька безпілотників збити".
Атака дронов на Москву
Дрони вночі атакували столицю РФ/ колаж: Главред, фото: скрін

У ніч на середу, 23 серпня, у столиці країни-агресорки Росії знову лунали вибухи. Москву атакували дрони. Один із них влучив у будівлю в "Москва-Сіті". Також російські окупанти повідомляють, нібито кілька дронів знищили.

Про атаку дронів розповіли у Telegram мер Москви Сергій Собянін та Міноборони країни-окупанта РФ, також про це повідомлялося у російських Telegram-каналах, де з’явилися відповідні відео.

Мер російської столиці каже, нібито було збито два безпілотники – один у Можайському районі, інший – у Хімкінському районі Московської області. Третій безпілотник нібито подавили засоби радіоелектронної боротьби, і він влучив у будівлю, яка будується в "Москва-Сіті".

відео дня

При цьому мер Москви каже, нібито постраждалих немає, було вибито кілька вікон у двох сусідніх п’ятиповерхівках.

У мережі повідомляють, що атаковану будівлю пошкоджено на рівні 10-15 поверхів.

Атака дронов на Москву
Атака дронів на Москву/ скрін

Дивіться відео влучання дрона у Москві:

Атаки дронів на Москву

6 серпня Москва поскаржилася на атаку БПЛА – там перекривали аеропорт "Внуково". В аеропорту у Внуковому запровадили обмеження на виліт і приліт літаків. Як написали російські пропагандистські ЗМІ, через загрозу ударів безпілотників в аеропорту було запроваджено план "Ковер". Затримано 11 рейсів на виліт і 15 на приліт.

У ніч на 18 серпня дрон атакував Москву, пошкоджено "Експоцентр". Мер Москви Сергій Собянін заявив, що сили протиповітряної оборони збили безпілотник, а його уламки впали в зону "Експоцентру".

Нагадаємо, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначав, що прильоти у Москві нам на користь. За його словами, це може мати наслідки для російського політичного режиму і вплинути на вдалу російського диктатора Володимира Путіна.

Читайте також:

новини Росії війна в Україні Москва дрони новини Москви
Реклама

Головне за день

Контрнаступ ЗСУ повинен сконцентруватися на одному головному напрямку – NYT

Контрнаступ ЗСУ повинен сконцентруватися на одному головному напрямку – NYT

07:30 Україна
Дрони вночі атакували столицю РФ: є влучання у "Москва-Сіті"

Дрони вночі атакували столицю РФ: є влучання у "Москва-Сіті"

06:44 Світ
У Криму пролунали потужні вибухи і стрілянина: Кримський міст закритий

У Криму пролунали потужні вибухи і стрілянина: Кримський міст закритий

22:58 Україна
Всі головні новини

Останні новини

07:30

Контрнаступ ЗСУ повинен сконцентруватися на одному головному напрямку – NYT

06:44

Дрони вночі атакували столицю РФ: є влучання у "Москва-Сіті"Відео

06:35

Путіна і його війну ненавидить 80% росіян?Погляд

04:05

Церковне свято 23 серпня: що можна і не можна робити на святого Лаврентія

03:30

"Найщасливіший день": Злата Огневич похвалилася поповненням у родині

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

03:00

"Післязавтра - 242!": роспропагандистів "поковбасило" через передачу Україні F-16Відео

02:35

"Росіяни будуть страждати і мучитися": експерт описав жахливу картину краху РФВідео

02:05

Яким розсолом заливати помідори: секретний інгредієнт забезпечить результат

01:35

Офіцер розповів, чи розумно борються з ЗСУ російські окупанти

Реклама
00:21

Жінка назвала свого сина класичним ім'ям, але люди неправильно його пишуть

22 серпня, вівторок
23:23

Ці десерти полюблять готувати навіть ліниві: страви з яблук нашвидкуруч

23:19

"Стирають все з обличчя землі": боєць ЗСУ розповів, як росіяни "засипають" захисників

23:10

Помер Тото Кутуньо: 4 цікаві факти про життя італійської легенди

22:58

У Криму пролунали потужні вибухи і стрілянина: Кримський міст закритий

22:52

"Боявся, що це станеться": Ектор Хіменес-Браво показав себе після операціїВідео

22:15

"Життя росіян має значення": відомий режисер цинічно захистив окупантів

22:03

Як українською сказати "странный случай": Авраменко озвучив колоритне слово

21:36

Сергій Жадан проговорився про стосунки з Христиною СоловійВідео

21:36

Білий дім зробив надихаючу заяву про контрнаступ ЗСУ

21:00

"Молюся, щоб не підтвердилося": син Квіткової і Добриніна опинився в лікарні

Реклама
20:55

Росіяни в паніці намагаються захистити Керченський міст: в ГУР розкрили плани РФ

20:54

Віталій Портников. Три варіанти закінчення війниВідеоблоги

20:53

Головоломка для найуважніших: лише деякі знайдуть цифру 1 на картинці

20:28

У Німеччині висловилися про удари БПЛА по Росії

20:12

Чим можна замінити соєвий соус: смачні і корисні альтернативи

19:57

Вріже +13 та накриє шторм: в Україну мчить різке похолодання

19:17

"На днях побачите": Буданов анонсував нову потужну "бавовну" в Криму

19:15

Григорій Козловський та ФК "Рух" передали українським військовим дрони різних типівВідео актуально

19:10

Ракетна загроза на День НезалежностіПогляд

19:02

Помер зірка італійської музики Тото КутуньоВідео

18:58

РФ уперше вивела "Циклон" у Чорне море: що це за судно і в чому його небезпека

18:40

Надурила понад 500 родин бійців ЗСУ: на Миколаївщині жінка "заробила" 2 млн грн

18:37

Тіла росіян спливають у річці, РФ намагається уникнути протестів - ЗСУ

18:05

В Україні стартували сотні обшуків у військкоматах та ВЛК

18:03

Чи небезпечна лазерна епіляція: відповідь на найбільш спірне питання дуже здивує

17:50

День незалежності України: 7 видатних фактів про доленосну подію

17:25

Коли стрижка призведе до бідності: місячний календар стрижок на вересень 2023

17:16

Чому 24 серпня не можна відкривати вікна: важливі прикмети і заборони

17:10

Проломили лінію оборони РФ: заступник комбата ЗСУ назвав плацдарм для нового наступу

16:59

Росія показала кадри нібито захоплення села під Куп'янськом: що кажуть в ОВА

Реклама
16:42

Традиційне гуцульське весілля та "червона кнопка": прем’єра "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим"

16:11

РФ скоро атакує Україну ракетами, в Чорне море ворог вивів новий корабель

16:10

Делікатесний салат з буряка, від якого відірватися нереально: унікальний рецепт

16:02

4 проблеми заважатимуть ЗСУ прорвати другу лінію оборони армії РФ – військовий

16:00

Що робити з огірками, що переросли: 4 неймовірні ідеї

15:40

Хто з осені може залишитися без пенсій і соцвиплат: назвали категорії

15:35

Удари БПЛА допомогли: у РФ стались масштабні перебої з доставкою пального

15:26

Папа працює патріотом, щоб син міг жити в Монако: Собчак "злила" путініста Газманова

15:22

Як змити фарбу з волосся в домашніх умовах: 3 перевірені способи

15:20

Загадка з неймовірною відповіддю: потрібно знайти захований перець чилі

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини Маріуполя
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Третя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в Росії
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти