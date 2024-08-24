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Путіну не вдасться витіснити ЗСУ з Курщини: Ейдман назвав причину

Альона Вороніна
24 серпня 2024, 01:35
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Щоб відбити Курщину, Путіну довелося б припинити наступ на Донбасі. Він на цей крок не пішов, тому ситуація з Курською областю буде продовжуватися.
Владимир Путин, Игорь Эйдман
Путіну не вдасться витіснити ЗСУ з Курщини/ колаж: Главред, фото: сайт Кремля, Facebook Ейдман

Країна-агресорка Росія не зможе витіснити українські війська з Курської області. Щоб це вдалося, армії РФ довелося б припинити наступ на Донбасі, а російський диктатор Володимир Путін не цей крок не пішов. Таку думку висловив соціолог, публіцист, автор книжок Ігор Ейдман в інтерв'ю Главреду.

"Путін як танк намагається перти на всіх фронтах, але ми бачимо, що в нього не все виходить. Можливо, Путін міг би вирішити проблему з Курською областю, але тоді б йому довелося зосередити всі зусилля конкретно на Курщині та припинити наступ на Донбасі", – зазначив Ейдман.

На думку публіциста, історія з Курщиною триватиме і надалі.

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"Але Путін на цей крок не пішов, тому, я впевнений, подібні плани Кремлю реалізувати не вдасться, а історія з Курською областю триватиме й надалі", – зазначив він.

Хто такий Ігор Ейдман

Ігор Віленович Ейдман (25 вересня 1968, Горький) — російський соціолог, один з найбільш публікованих дослідників путінізму як соціальної і політичної системи.

З 1995-го по 2002-й рік очолював піар-агенцію "Центр соціальних інновацій". Ігор Ейдман є автором антиолігархічної кампанії Бориса Нємцова.

З 2002-го по 2005-й рік Ігор Ейдман працював одночасно в центрі політконсалтингу "Ніколло М" і Всеросійському центрі вивчення громадської думки (він же ВЦВГД).

У 2010-му році виступив одним з підписантів опозиційного листа "Путін повинен піти".

У 2011-му році переїхав до Німеччини.
Ігор Ейдман в 2014-му році випустив книгу "Нова національна ідея Путіна". У 2016-му році була видана його книга "Система Путіна: Куди йде нова російська імперія?"
Ігор Ейдман - автор багатьох публікацій і статей, активно пише на своїх сторінках у соцмережах. У своїх матеріалах він детально розбирає сучасну російську політику, виступає проти війни в Україні, нещадно висміює Путіна, "духовні скрєпи" і "русский мир".

Операція в Курській області – останні новини

Раніше в ISW зазначали, що українські військові мали успіх на Курщині й зайняли нові населені пункти. Українські сили захопили Семенівку і просунулися в південну частину Лівшинки, повідомляє ISW.

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж зазначав, що ЗСУ можуть взяти під контроль Курську АЕС. ЗСУ можуть створити зону віддаленого контролю над Курською АЕС, не виключає він.

Також раніше повідомлялося, що РФ масово перекидає війська на Курщину – в ISW розкрили критичні ділянки фронту. Росія стягує сили з менш критичних ділянок лінії фронту, таких як захід Запорізької та Херсонської областей.

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