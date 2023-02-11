Рятували, але опинилися під завалами самі: у Туреччині рятувальників завалило уламками будівлі

У провінції Хатай уламки зруйнованої через землетрус будівлі не втрималися і навалилися на рятувальну групу, яка розбирала завали.

Рятувальну групу в Туреччині завалило уламками зруйнованої будівлі / Фото aa.com.tr

У Туреччині після землетрусу досі рятувальники з усього світу розбирають завали і витягують з-під уламків людей, що вижили, і тіла загиблих. У провінції Хатай на півдні країни стався нещасний випадок прямо під час рятувальної операції.

Рятувальники прибули до обрушеного будинку і розбирали завали. У цей момент уламки не втрималися і завалили одного з чоловіків. Відео вже розлетілося в Мережі.

"Пошуково-рятувальна команда стихійних лих ADAK проводила рятувальні роботи в руїнах будинку. Ймовірно, через порушення техніки безпеки на них обрушилися залишки будівлі", — повідомляють в Туреччині.

Рятувальну групу в Туреччині завалило уламками зруйнованої будівлі / скріншот з відео

На щастя, рятувальник вижив і його вдалося вчасно звільнити з-під завалів. Ним виявився офіцер служби порятунку Батухан Тюген. Він продовжує рятувальні роботи.

Наслідки землетрусу в Туреччині та Сирії

Нагадаємо, вранці 6 лютого в Туреччині сталася серія потужних землетрусів. Землетрус магнітудою 7,7 став найпотужнішим у країні з 1939 року – тоді, 84 роки тому, загинули майже 33 тисяч осіб, близько 100 тисяч постраждали.

Землетрус також стався в Сирії. Крім того, завдано збитків двом населеним пунктам і понад 70 селам в провінції Західний Азербайджан. Загалом зруйновано 20-50% будівель.

Згідно з останніми даними, кількість загиблих в результаті землетрусів в Туреччині вже становить 21 848 осіб. У Сирії щонайменше 3 553 людини загинули.

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