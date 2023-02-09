"Нам заздрять": Путін пояснив ,чому "всі лізуть до Росії"

Російський диктатор не захотів розповідати, кого саме він вважає "заздрісниками".

Путіну здалося, що РФ хтось заздрить / Фото pixabay.com

Російський диктатор Володимир Путін намагається придумувати нові відмазки і всіх переконати у тому, що проблеми в РФ розвиваються лише через те, що інші країни "просто заздрять Росії". Відео з його заявою вже розлетілося в Мережі.

Він додав, що РФ нібито буде "зміцнюватися зсередини". Однак він не захотів розповідати, кого саме він вважає "заздрісниками".

"Нам і зараз заздрять, інакше б не лізли до нас. У цьому вся справа. Нехай потренуються, а ми будемо тільки зміцнювати себе зсередини і зовні", — сказав Путін.

Путіну здалося, що РФ хтось заздрить / скріншот з відео

Крах режиму Путіна в Росії

Журналісти Politico відзначали, що директор країни-окупанта Володимир Путін занадто загруз у війні проти України і не готовий піти на завершення бойових дій. Припинення війни може призвести до падіння його режиму, тому, поки Путін залишається при владі, він буде воювати.

Російський політолог Андрій Піонтковський заявив, що за 2-3 місяці у ЗСУ з'явиться потрібне для наступу озброєння і українські війська підуть в атаку. Згідно з його прогнозом, після звільнення Мелітополя і виходу сил оборони України до Азовського узбережжя відбудеться крах режиму Путіна.

Журналісти The Hill вважають, що перебування Путіна при владі в Росії залежить від того, чи вдасться окупаційним військам утримати захоплений Крим. Танки, які дадуть ЗСУ, посилять позиції України, проте не гарантують звільнення Кримського півострова.

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