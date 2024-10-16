Палає 800 метрів квадратних: на військовому аеродромі у Підмосков'ї спалахнула пожежа

Пожежа на російському аеродромі "Чкаловський" спалахнула на покрівлі Г-подібної споруди, їй присвоєно 2 ранг складності.

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На аеродромі "Чкаловський" сталася пожежа / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

В середу, 16 жовтня, на військовому аеродромі "Чкаловський" у Підмосков'ї спалахнула пожежа. Площа пожежі склала близько 800 квадратних метрів. Про це повідомили Telegram-канали "112", Astra.

На російському аеродромі "Чкаловський" в Щелково загорілася адміністративна будівля. Вогонь спалахнув на покрівлі Г-подібної споруди, однак причина загоряння наразі невідома.

Російські ЗМІ стверджують, що постраждалих немає - військові країни-агресора встигли евакуюватися.

відео дня

Пожежники залучили вертольоти для боротьби з вогнем. Пожежі на аеродромі "Чкаловський" було присвоєно 2 ранг складності.

"Площа пожежі на військовому аеродромі в Щолковому - 800 квадратних метрів", - пише "112".

Дивіться відео пожежі на аеродромі в РФ:

Пожежа на аеродромі "Чкаловський" / Фото: скріншот

Аеродром Чкаловський - що про нього відомо Чкаловський - військовий аеродром у Московській області. Розташований за 31 км на північний схід від Москви, на південно-східній околиці міста Щолково. Заснований на початку 1930-х років. До 1990-х років мав найменування "Чкаловська". Як пише Вікіпедія, Чкаловський - аеродром 1 класу, здатний приймати літаки Ан-124, Іл-62, Іл-76, Ту-154 і всі більш легкі, а також гелікоптери всіх типів.

Пожежі на аеродромах в РФ - останні новини

Нагадаємо, вранці 10 жовтня безпілотники атакували військовий аеродром "Ханська" поблизу Майкопа в Адигеї. Аеродром розташований за 3 км від станиці Ханської та є базою для 272-ї навчальної авіаційної частини Краснодарського авіаційного училища.

Згодом стало відомо, що безпілотники СБУ, ГУР та ССО здійснили атаку на військовий аеродром "Ханська" в Адигеї. Там перебувало 57 російських бойових і тренувальних літаків та гелікоптерів, зокрема Су-34, Су-35 та Мі-8.

Як повідомляв Главред, у ніч на 29 вересня військовий аеродром "Міллерово" в Ростовській області РФ могли атакувати понад 20 дронів. Російські джерела стверджують, що всі дрони були збиті, але супутникові знімки та система NASA Firms зафіксували пожежу в районі аеродрому.

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