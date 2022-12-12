Угорщина проти: Євросоюз не зміг погодити дев'ятий пакет санкцій проти Росії

Угорщина виступала проти включення низки росіян до пакету санкцій, оскільки зворотна ситуація призведе до складнощів із відкритими каналами зв'язку.

Євросоюз не зміг погодити дев'ятий пакет санкцій проти РФ / УНІАН

Країни-члени Європейського Союзу не змогли погодити дев'ятий пакет санкцій проти Росії. Через різні погляди міністрів закордонних справ ЄС проект відправили на доопрацювання. Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

"Єврокомісія висуває пропозиції… Але рішення має ухвалити Рада ЄС. І 27 міністрів мають різні погляди на це питання... Міністри не змогли досягти домовленості, але я сподіваюся, що цього тижня її буде досягнуто", - сказав Боррель.

Однією з причин, чому Євросоюз не зміг погодити дев'ятий санкційний пакет проти Росії, є вето Угорщини. Так, голова МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна виступала проти включення низки росіян до пакету санкцій, оскільки зворотна ситуація призведе до складнощів із відкритими каналами зв'язку.

"У цьому новому пакеті очікуються санкції проти 141 фізичної особи та 47 організацій. Ми не робили таємниці ні під час попереднього обговорення проекту, ні зараз через те, що ми просили прибрати зі списку кілька фізичних осіб. Тому що ми вважаємо, що наявність у списку санкцій кількох урядовців означало б серйозні проблеми для підтримки відкритими каналів зв'язку", - заявив Сійярто.

Угорщина блокує надання допомоги Україні

Раніше міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина не буде приєднуватися до загального пакету допомоги Україні від Європейського Союзу на 18 млрд євро, який незабаром повинні представити.

"Тому що ми зробили це (виділили допомогу, - Главред) одного разу. Під час епідемії коронавірусу ми підтримували загальне запозичення, але цього було достатньо", - заявив він.

Пізніше скандальний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який заблокував макрофінансову допомогу від ЄС для України, вирішив виправдатись. Він не знайшов нічого кращого, ніж просто заявити, що це все нібито "фейк".

До того керівник угорського парламенту Ласло Кевер влаштував скандал, коли заявив про "психічні проблеми" у президента України Володимира Зеленського через те, що він рішуче, іноді жорстко просить партнерів про підтримку.

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