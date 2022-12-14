glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Військовий експерт спрогнозував, чи подолає РФ в плані зброї західні санкції

14 грудня 2022, 01:36
Країна-агресор - Росія - добиває потенціал озброєння СРСР, але не може відновлювати свої запаси в потрібних обсягах.
Черник, російська армія
Військовий експерт спрогнозував, чи подолає РФ в плані зброї західні санкції / скріншот з відео і https://ua.depositphotos.com

Сучасна зброя, яка є в арсеналах країни-агресора, РФ, виготовлено, як правило з використанням імпортних запчастин. В умовах санкцій воно активно закінчується. Однак старої радянської зброї у російських окупантів ще повно. Про це в ефірі "АпострофTV" розповів військовий експерт Петро Черник.

"Ракета "Кинджал" має 130 елементів, вироблених за кордоном. Лінія виробництва танків Т-72 деградувала ще в 1998 році. Всі тепловізійні системи прицілювання на цих танках-французького виробництва. Автомобіль "Тигр" комплектується американським двигуном. Безпілотник "Орлан-10" тільки наполовину складається з російських деталей. Літаки Ту-95 і Ту-22 фактично будувати Росія не може. Так само, як і МіГ-31", − говорить експерт.

Черник також особливо зазначив – до моменту старту повномасштабного вторгнення в Україну у Росії були запаси снарядів всіх калібрів від 15 до 20 млн екземплярів (для порівняння, в США запаси - 2,5 млн).

"Більше половини цього російського боєзапасу використано ЗС РФ, або знищено ЗСУ. Однак Росія здатна виробляти снаряди в кількості 120-125 тисяч на місяць. Американці вийдуть на випуск 25 тисяч на місяць тільки навесні. Тому створювати вогневі вали в 60-80 тис.пострілів на добу росіяни вже не можуть. Тепер робиться 20-25 тисяч на добу. Але це все ще вдвічі більше, ніж можемо забезпечити ми. Однак її військово-промисловий комплекс став на шлях деградації. І це неодмінно станеться, тільки не так швидко, як нам би хотілося. Але і для відтворення потенціалу СРСР Росії необхідно 10 років і зняття всіх санкцій", − підсумував експерт.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю Главреду військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Олег Жданов заявив - після того, як українські війська звільнили Херсон, російські окупанти більше не зможуть постачати з Криму свої війська, які зараз перебувають у Запорізькій області.

До того повідомлялося, що Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили поступово витісняються з тимчасово зайнятих позицій.

Інші новини:

війна Росії та України Петро Чернік
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

02:35

"Я 46 днів не знімав взуття": військовий про важкі бої в Маріуполі і взяття в полон

01:36

Військовий експерт спрогнозував, чи подолає РФ в плані зброї західні санкції

01:31

"Це незаконно": дзюдоїстка Дар'я Білодід блиснула улоговинкою декольте в ресторані

00:51

Прикмети на 14 грудня: які 3 речі не можна робити, щоб в сім'ю не залучити бідиВідео

00:30

Календар 2022: як і коли відпочиває Україна

Реклама
00:02

Вихідні на Новий Рік 2023 та Різдво: що змінилося

13 грудня, вівторок
23:58

"Світла стане більше": українцям повідомили хороші новини по ситуації з енергетикоюВідео

23:52

Волосся сяятиме як після салону: максимально простий рецепт маски з оливкової оліїВідео

23:32

"Буде палати, поки не згорить вся Москва": Данілов прокоментував пожежі та вибухи в РФВідео

23:18

"На ситуації на фронті не позначиться": до чого призведуть інциденти на аеродромах в РФ - експертВідео

23:14

Наркодилера, для якого дружина клянчила заставу, відправили до в'язниці

23:06

"Ускладнює нашу роботу": у ЗСУ розповіли про нову тактику окупантів на сходіВідео

22:47

Фінансовий гороскоп 2023: яким знакам зодіаку чекати багатства в рік КроликаВідео

22:45

"Залежить від кількості": експерт розповів, чи може РФ виснажити українську ППОВідео

22:37

"Раки будуть задоволені": мер Нікополя натякнув на масову "демілітаризацію" загарбників

22:27

Частота ракетних ударів по Україні зменшиться: експерт назвав причинуВідео

22:15

Собчак публічно посварилася з молодухою клоуна Петросяна

21:50

"Шукай іншу": путіністка Валерія очманіла від сорому ПригожинаВідео

21:40

Росія розпадеться по Уральському хребту, а управляти її розвалом буде Китай - СвітанВідео

21:12

До Нового року ціни стануть "золотими": які продукти можна купити вже заразВідео

Реклама
20:30

Виведення військ Росії на Різдво: Данілов зробив заявуВідео

20:25

На телеканалах ПЛЮСПЛЮС та ТЕТ покажуть український анімаційний фільм "Украдений місяць. Кум"

20:15

На початку 2023 року армія РФ може відновити великий наступ проти України - КулебаВідео

20:10

Прикмети на 15 грудня: які 2 речі потрібно зробити кожному, щоб залучити багатствоВідео

19:52

Готуються до відправки: Україна отримає від США довгоочікувані системи Patriot - CNNВідео

19:37

"Хочете зіпсувати весілля, кличте Седокову": співачка зганьбилася на мільйонному весіллі одесита Джигана

19:23

Який колір лаку старить руки після 40 років: 8 варіантів манікюру, від яких ні краплі радості

19:21

Віталіна Біблів розповіла, як її врятував Віталій Кличко в одному зі столичних ресторанів

19:20

Сусід, який вічно псує всім нервиПогляд

19:20

Гороскоп на завтра 14 грудня 2022: Тельцям - плани, що звалилися, а Левам - лідерство

19:15

"Диктатор піднімає ставки": Маломуж розповів, як Путін буде "кошмарити" УкраїнуВідео

19:10

Соковиті і ароматні голубці: 5 секретів приготування смачного обіду

18:48

Привітання з Новим роком 2023 в прозі, віршах і прикольні картинки

18:47

На межі краху: журналісти розповіли, як Гетманцев "топить" українських бізнесменів

18:41

Вивалилися з поїзда: окупанти потрапили в снігову пастку і втратили БМП посеред поляВідео

18:38

Галкін заявив, що став іноагентом через Володимира Зеленського: "Це тільки за гроші можна хотіти"

18:14

"Путін зможе піти": експерт припустив, що на трибунал відправлять двійника російського диктатораВідео

18:04

"Наслідки будуть масштабними": Україна жорстко пригрозила Ірану через підтримку війниВідео

17:45

Секретна місія в Україні: британські морпіхи проводили "непомітні операції" - The TimesВідео

17:28

"Ситуація плачевна": полковник ЗСУ назвав причину ракетного дефіциту у РФВідео

Реклама
17:22

Боротьба зі смертоносними безпілотниками: Британія виділяє Україні потужну допомогуВідео

17:00

Путін скоро заговорить, а Захід боїться розкриття домовленостей про продаж Криму в 2014-му - СвітанВідео

16:50

"Треба єдиний український кулак": військовий розповів, коли закінчиться війнаВідео

16:49

В ЄС "уламали" Угорщину: Україна отримає пакет допомоги на 18 млрд євроВідео

16:44

Росія почала активно використовувати іранські дрони: експерт розповів про небезпекуВідео

16:43

Анна Кошмал показала компромат на Аліну Паш: "12 років тому. Дівчата, вибачте"

16:15

Загроза вторгнення: Білорусь перекидає свої війська до кордонів, в Україні вже відповілиВідео

16:12

Історик пояснила, чим схожі путінський і сталінський режими

16:08

Потужний вибух і автоматна стрілянина: в окупованому Мелітополі паніка після "бавовни"Відео

16:04

"Навесні 2023 року Україна завершить війну у кордонах 1991-го": експерт назвав 2 сценарії подальших подійВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини телеграм
Гороскоп
Гороскоп таро на тижденьГороскоп на тижденьГороскоп на завтра
Персони
Марк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій Кім
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти