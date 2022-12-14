Країна-агресор - Росія - добиває потенціал озброєння СРСР, але не може відновлювати свої запаси в потрібних обсягах.

Військовий експерт спрогнозував, чи подолає РФ в плані зброї західні санкції / скріншот з відео і https://ua.depositphotos.com

Сучасна зброя, яка є в арсеналах країни-агресора, РФ, виготовлено, як правило з використанням імпортних запчастин. В умовах санкцій воно активно закінчується. Однак старої радянської зброї у російських окупантів ще повно. Про це в ефірі "АпострофTV" розповів військовий експерт Петро Черник.

"Ракета "Кинджал" має 130 елементів, вироблених за кордоном. Лінія виробництва танків Т-72 деградувала ще в 1998 році. Всі тепловізійні системи прицілювання на цих танках-французького виробництва. Автомобіль "Тигр" комплектується американським двигуном. Безпілотник "Орлан-10" тільки наполовину складається з російських деталей. Літаки Ту-95 і Ту-22 фактично будувати Росія не може. Так само, як і МіГ-31", − говорить експерт.

Черник також особливо зазначив – до моменту старту повномасштабного вторгнення в Україну у Росії були запаси снарядів всіх калібрів від 15 до 20 млн екземплярів (для порівняння, в США запаси - 2,5 млн).

"Більше половини цього російського боєзапасу використано ЗС РФ, або знищено ЗСУ. Однак Росія здатна виробляти снаряди в кількості 120-125 тисяч на місяць. Американці вийдуть на випуск 25 тисяч на місяць тільки навесні. Тому створювати вогневі вали в 60-80 тис.пострілів на добу росіяни вже не можуть. Тепер робиться 20-25 тисяч на добу. Але це все ще вдвічі більше, ніж можемо забезпечити ми. Однак її військово-промисловий комплекс став на шлях деградації. І це неодмінно станеться, тільки не так швидко, як нам би хотілося. Але і для відтворення потенціалу СРСР Росії необхідно 10 років і зняття всіх санкцій", − підсумував експерт.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю Главреду військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Олег Жданов заявив - після того, як українські війська звільнили Херсон, російські окупанти більше не зможуть постачати з Криму свої війська, які зараз перебувають у Запорізькій області.

До того повідомлялося, що Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили поступово витісняються з тимчасово зайнятих позицій.

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