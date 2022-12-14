Іран побоюється санкцій Заходу і має намір обмежити дальність ракет, які передасть РФ - ISW

Резолюція ООН передбачає заборону передачі іранських ракет, дальність яких становить понад 300 кілометрів, відзначають в Інституті вивчення війни.

Іран думає над тим, як обмежити дальність ракет, які збирається поставити Росії - аналітики / pixabay, Вікіпедія,

Іран планує обмежити дальність ракет, які Тегеран має намір постачати агресору Росії для війни проти України. Держава побоюється порушення резолюції ООН, що забороняє постачання іранських ракет дальністю більше 300 кілометрів, і наступних міжнародних санкцій. Про це розповіли в американському Інституті вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що Тегеран побоюється наслідків передачі Росії ракет дальністю понад 300 км через резолюцію 2231 Радбезу ООН, яка забороняє постачання іранських ракет великої дистанції.

"Іран побоюється міжнародної негативної реакції у зв'язку з наданням Росії ракет великої дальності для використання у війні в Україні, і зазначив, що резолюція 2231 Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН), ухвалена в 2015 році, забороняє передачу або отримання іранських балістичних ракет з дальністю понад 300 км та корисним навантаженням понад 500 кг до жовтня 2023 року", - відзначають фахівці з посиланням на високопоставлених Ізраїльських чиновників.

Аналітики підкреслили, що якщо буде допущено порушення резолюції Організації об'єднаних націй, міжнародне співтовариство може впровадити повторні санкції проти Ірану.

Ситуація з поставками Іраном ракет Росії

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов раніше заявив, що Тегеран поки що не поставив окупанту РФ жодної балістичної ракети.

Також нічого не відправив Росії і Китай. Зафіксовані тільки постачання величезної кількості побутової техніки.

Журналісти німецького видання Zeit раніше повідомили, що Росія замовила в Ірану сотні дронів-камікадзе і ракет для нанесення ударів по Україні. За даними преси, у Москви серйозний дефіцит снарядів і дронів.

"Ми знаємо, що Іран планує значно збільшити постачання безпілотників і ракет в Росію", - підкреслили у виданні з посиланням на своє джерело.

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