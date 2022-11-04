Санкції Заходу боляче вдарять по планах Путіна проти України і щодо переобрання - Reuters

Путін планує і надалі фінансувати війну проти України, але санкції б'ють по його планах - аналітики / Reuters

Санкції Заходу проти Росії за повномасштабну війну з Україною та витрати на мобілізацію стануть серйозним ударом по фінансах країни-агресора. Ресурси Кремля будуть ще більше навантажені, оскільки Путін зібрався фінансувати військові дії і надалі, а також має намір переобратися в 2024 році. Дефіцит російського бюджету на наступний рік зросте майже в два рази.

Німецьке інформагентство Reuters з посиланням на розрахунки аналітиків пише, що видатки на проведення мобілізації та вплив західних санкцій стануть ударом по фінансах Росії та планах Путіна щодо фінансування війни проти України та "переобрання" у 2024 році.

Москва після 8 місяців війни склала бюджет на наступний рік - в ньому немає витрат на мобілізацію 300 000 чоловік і анексію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

Експерти стверджують, що якщо спочатку економіка Росії витримувала західні санкції, тепер їх вплив став чітко проявлятися.

"Макроекономічний прогноз, на якому ґрунтується бюджет, був розрахований до мобілізації. Він не враховує нових санкцій і, отже, не відображає реальності", - зазначила експертка Олександра Сусліна.

Режим РФ прогнозує падіння ВВП на 0,8%. Опитані Reuters аналітики вважають, що економіка скоротиться на 2,5%. Світовий банк очікує скорочення на рівні 3,6%.

У Міністерстві фінансів Росії очікують, що в порівнянні з цим років, в 2023 дефіцит бюджету подвоїться і складе 3 трильйони рублів – 2% ВВП. Аналітики державного банку ВТБ прогнозують ще більш істотний розрив у розмірі 4-4, 5 трильйонів рублів.

Нагадаємо, 20 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав два укази, згідно з якими він ввів в дію рішення РНБО про санкції проти оточення Путіна, російських чиновників, пропагандистів, олігархів та їхніх родичів.

Санкції впроваджені на 10 років. Активи фігурантів обмежень на території України заблоковані.

Дивіться відео ТСН - Британія вдарила санкціями по російським олігархам

Інші новини: