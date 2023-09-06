"День пережив – і слава Богу": журналіст описав, у що перетворилося життя Путіна

Глава Кремля перестав бути гравцем і став фігурою, якою грають. Путіна не варто плутати з системою. Система, яка існує в РФ, пережила вже не одного диктатора.

https://glavred.net/world/den-perezhil-i-slava-bogu-zhurnalist-opisal-vo-chto-prevratilas-zhizn-putina-10498579.html Посилання скопійоване

Путін перетворився на фігуру, якою грають, каже Сотник/ колаж: Главред, фото: скрін, Главред

Російський диктатор Володимир Путін уже не є гравцем у країні-агресорці Росії. Він перетворився на фігуру, якою грають. Більше того, він став розмінною фігурою, що особисто для нього є великою проблемою.

Тепер життя Путіна перетворилося на щоденне виживання. А в таких умовах він не зможе нічого планувати навіть на трохи наперед. Таку думку висловив журналіст, письменник і публіцист, головний редактор каналу Sotnik-TV Олександр Сотник під час чату на Главреді.

"Не потрібно плутати Путіна з системою. Путін – це портрет, просто ватажок банди. А система – складний організм, збудований більшовиками за сто з гаком років. Ця система переживала і не таких монстрів, як Путін. Ця система пам'ятає Сталіна, який лежав у калюжі власної сечі. І пережити Путіна система планує. Яким чином – це питання. Тому я думаю, що гра ще не завершена", – зазначив Сотник.

За його словами, найважливіше зараз якраз те, що Путін з гравця перетворився на фігуру, якою грають. Глава Кремля зараз у дуже важкому становищі, адже він не лише показав своє боягузтво, коли втік на Валдай під час заколоту вагнерівців у червні, а й обтяжений тим, що невиїзний.

"Недарма Пєсков анонсував на вересень закордонні поїздки Путіна. Для Путіна зараз найголовніше – обнулити цей імідж невиїзного. Ця "чорна мітка" від Міжнародного кримінального суду не пустила його в ПАР на саміт БРІКС, не пустить його і на зустріч Великої двадцятки в Нью-Делі. Щур замкнений у печері", – сказав журналіст.

Він зазначив, що в РФ усіма силами намагаються показати світу, що "цар не прокажений", і що у деяких країнах йому ще тиснуть руку, з ним ще зустрічаються і він нібито ще кудись може їздити.

"Але куди він поїде? Думаю, що далі середньоазіатських республік на кшталт Казахстану, Узбекистану й Туркменістану він не вирушить. Ну, хіба що до Вірменії з'їздить, але не далі. Тому що, дідько його знає, полетиш далеко, а, поки приземлишся, раптом з'ясується, що ти вже ніхто, що в печері вже знайшли нового царя, не менш геніального", – зазначив Сотник.

Також він наголосив, що зараз життя Путіна перетворилося на щоденне виживання.

"Вчора вижив – слава тобі, Господи, вранці прокинувся – ох, як добре, до вечора б тепер іще дотягнути. А в цій парадигмі неможливо нічого далеко планувати, горизонту планування не існує – існують тільки інстинкти сьогоднішнього виживання", – сказав журналіст.

Дивіться відео чату на Главреді з Олександром Сотником:

Хто такий Олександр Сотник Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Чи можуть в РФ усунути Путіна

Полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов зазначав, що Пригожин з того світу не дає Путіну спокою, буде новий бунт ПВК "Вагнера". Відхід вагнерівців з РБ може бути прикриттям для переміщення у Росію для нового бунту. Події в РФ можуть бути стрімкими через зміну балансу між баштами Кремля.

Також раніше Жданов назвав сценарій революції в РФ. Глобальні події в країні-агресорі Росії відбудуться в результаті виникнення раптової і несподіваної ситуації, вважає він.

Нагадаємо, журналіст, письменник і публіцист, головний редактор каналу Sotnik-TV Олександр Сотник раніше пояснив, хто може очолити заколот проти Путіна. За його словами, зараз в РФ немає такої фігури, яка могла б очолити повстання проти Путіна. Таку фігуру повинні "виростити" люди, які проти глави Кремля, так само, як вони свого часу виростили Пригожина.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.