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"Нас спочатку лякали": Данілов розповів, чому українців не попередили про повномасштабну війну

26 лютого 2023, 16:40
Секретар РНБО підкреслив, що Україна отримала безліч дат-попереджень від західних партнерів щодо можливого нападу російських окупантів.
'Нас спочатку лякали': Данілов розповів, чому українців не попередили про повномасштабну війну
Данілов розповів, чому українців не попередили про повномасштабну війну / УНІАН

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов пояснив, чому наприкінці лютого 2022 року українців не попередили про те, що країна-агресорка Росія готує повномасштабний наступ на Україну.

Як зазначив Данілов під час марафону Радіо Свобода, українська влада розглядала декілька сценаріїв щодо початку війни. Однак неможливо було точно передбачити, як саме війна розгортатиметься, куди звертатимуться напади ворога та яким чином він це буде робити.

"У нас було декілька сценаріїв щодо початку війни. Нас спочатку лякали, що вона буде починатися... Пам’ятаєте, коли ще навесні збирав Путін ці орди, і нам постійно говорили, що, дивіться, вони зараз на вас підуть. Потім була зустріч Путіна з президентом США. Потім було якесь пом’якшення всіх цих речей. Вони казали, що в нас це таке навчання", - сказав секретар РНБО.

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За його словами, Україна отримала безліч дат-попереджень від західних партнерів щодо можливого нападу російських окупантів. Спершу про напад говорили у листопаді, потім – в грудні, потім казали про 15 січня. Загалом, цих дат було багато.

"Крайня, коли ми зрозуміли, що це було на 22-ге, це коли ми вже мали після вторгнення картину, карту псковських десантників, однієї з частин псковських десантників, яка безпосередньо мала заходити по тому маршруту, який був на цій мапі. І там були ті дати, коли видають саме ці мапи. І по цих мапах ми розуміли, що вона мала бути видана 20-го числа. І там було написано відповідно 20.02. Такі мапи видаються за день до початку війни. Умовно кажучи, до активних дій. Це було перекреслено і потім була друга дата на цій мапі. Вона у нас є. Це як трофей, один із трофеїв, які є в апараті РНБО", - розповів він.

Данілов додав, що й справді прямого попередження про плани Росії розпочати повномасштабне попередження з дня на день не було, але 23 лютого Україна запровадила надзвичайний стан.

Також Данілов наголосив, що 24 лютого 2022 – не початок війни, вона почалася тоді, коли Путін вдерся на український Кримський півострів. Він додав, що на превеликий жаль, тоді ніякої відсічі з боку України росіяни не отримали, а тому знахабніли і пішли далі.

Війна Росії проти України

Нещодавно ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, ексголова Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука заявив, що зараз немає передумов для того, щоб війна Росії проти України завершилася у 2023 році. Вона може тривати ще кілька років. При цьому інтенсивність бойових дій можна буде порівняти з тим, що було під час Другої світової війни.

"Ще тоді, в березні, я дав прогноз, що війна триватиме два-три роки, що вона буде такою кривавою і важкою, яку можна порівняти з Другою світовою війною, яка прокотилася нашою країною двічі (спочатку в один бік, потім у другий). Поки що, на жаль, мої прогнози справджуються. І зараз я не бачу жодних об’єктивних передумов для того, щоб ця війна закінчилася в поточному році. На жаль. Звісно, якщо ми не погодимося на капітуляцію", - каже Тука.

Водночас секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов преконаний, що 2023-й стане роком наступу ЗСУ. На думку чиновника, про такий сценарій свідчить посилення військової допомоги з боку Заходу у вигляді надання БМП Bradley, Marder, бронетранспортерів Bastion, бронемашин AMX-10 RC і ЗРК Patriot.

Один з найвідоміших американських генералів останніх десятиліть Девід Петреус, вважає, що прискорити кінець війни в Україні можуть більш жорсткі санкції проти Росії. На його думку, закінчиться війна в Україні переговорами, результатами яких стане угода.

"Я думаю, що війна нарешті закінчиться мирною угодою. Це станеться, коли російські лідери зрозуміють, що, з одного боку, неможливо вести війну в Україні, а з іншого – це просто не окупається. На жаль, я не можу передбачити, коли виникають ці умови", - сказав Девід Петреус.

Дивіться відео ТСН - спогади початку великого українського опору

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