Путіна терміново ізолюють у бункер через небезпечну хворобу: ЗМІ розкрили подробиці

Президент Росії Володимир Путін, який влаштував криваву війну в Україні, відмовився від усіх новорічних свят у Кремлі.
Як повідомляє видання NDTV, він зустріне Новий рік у бункері на сході Уральських гір.
За даними ЗМІ, кремлівський диктатор дуже боїться захворіти штамом грипу H1N1, який вирує по Росії і відправиться в бункер.
Напередодні вже стало відомо, що традиційної великої пресконференції диктатора перед Новим роком не буде. Вперше за 10 років такий захід довелося скасувати. Також скасовані і кремлівські новорічні святкування.
У ЗМІ повідомляють, що причини скасування таких заходів - дві.
"Варіант один - здоров'я Путіна. Тільки остаточної версії немає - або він сам захворів і тому намагається бігти в бункер, або дуже боїться захворіти, так що намагається сховатися від грипу за Уралом", - йдеться в повідомленні.
Путін злякався грипу
У матеріалах також вказують, що Путін відмовився від виступу у верхній палаті російського парламенту саме через те, що вже ряд депутатів захворіли штамом грипу. А в Москві прогнозують, що цей штам грипу дуже сильно вдарить по Росії.
Де зустріне Новий рік Путін
Кремлівський диктатор зустріне Новий рік в компанії Аліни Кабаєвої. За даними телеграм-каналу Генерал СВР, Кабаєва разом з Путіним відправиться в ізоляцію в Уральський бункер.
"У Кремлі все списують на нібито величезну зайнятість диктатора. Мовляв, у нього є невідкладні справи і міжнародне турне", - пишуть в телеграм-каналі Генерал СВР.
У Міноборони Великої Британії вважають, що насправді агресору просто нема чого сказати про війну в Україні та втрати російської армії. У нього немає ніяких досягнень, якими можна було б похвалитися, а сліпо ігнорувати цю тему теж не вийде.
Раніше радник Офісу президента України Олексій Арестович зазначав, що російському диктатору Володимиру Путіну не вдасться зламати наш народ. Однак найслабшим місцем українців є самі українці, тому єдине, що нас може перемогти – це внутрішні суперечки.
Нагадаємо, співголова громадської ініціативи "Гідна справа" Дмитро Снєгирьов розповідав, що в умовах, коли військові РФ не можуть отримувати успіхи на полі бою, Путін турбується про збереження своєї "шкури". Він розуміє, що через провальну війну проти України в Росії може статися переворот, тому намагається перекласти провину за поразки з себе на своїх військових.
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