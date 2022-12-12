Арестович розпік Путіна за масові ракетні удари по Україні

За словами Олексія Арестовича, Путін витрачає ракети, щоб прикрити небоєздатність своєї армії.

Олексій Арестович, Володимир Путін / УНІАН, скрін

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що за масовими ракетними обстрілами вже не стоять завдання військового характеру.

В ефірі Фейгін Live Арестовчі сказав, що з кожним наступним ракетним ударом по Україні результат для противника "все більше наближається до нуля".

"За обстрілами вже не стоять завдання військового характеру. Не варті навіть політичні. За ракетними обстрілами України стоять понти. Багатомільярдні понти, випущені в повітря", - сказав він.

За словами Олексія Арестовича, Путін витрачає ракети, щоб прикрити небоєздатність своєї армії, і якщо прибрати з інформаційного простору РФ повідомлення про ракетні обстріли України, то більше "похвалитися" ЗС РФ нічим.

Ракетний терор РФ

За словами начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова, запаси високоточного озброєння в РФ вже підходять до завершення, при цьому окупанти вже "увійшли в критичний мінімум".

Як відомо, Росія завдала нового ракетного удару по Україні у понеділок, 5 грудня.

Про це речник Повітряних сил України Юрій Гнат розповів в ефірі телемарафону.

"Традиційно, звідки вони і пускають. Стратегічна авіація - це район Волгодонська, також Каспій і Чорне море, кораблі Чорноморського флоту теж запуски, за попередньою інформацією. Вже не тренування, ракети вже запущені", - сказав він.

В результаті ракетного удару РФ по Україні в понеділок, 5 грудня, було пошкоджено два об'єкти інфраструктури.

Зокрема, про пошкодження об'єктів інфраструктури в Одеській області внаслідок ракетного обстрілу окупантів розповів у Telegram заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Читайте також: